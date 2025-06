Illa se abre a "mecanismos" para que la Generalitat participe en el Aeropuerto de Barcelona

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se ha mostrado este miércoles partidario de buscar mecanismos para que la Generalitat participe en la gobernanza del Aeropuerto de Barcelona: «Naturalmente que me gustaría que pudiéramos buscar mecanismos en los que podamos tener un seguimiento más minucioso de esta infraestructura».

Lo ha dicho en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la decisión de ampliar la infraestructura ha contado con la implicación de la Generalitat, por el impacto ambiental, y en que ha destacado la relación fluida que mantiene con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y con Aena: «No hacen nada que no hayan compartido».

Illa ha asegurado que lo presentado este martes no incumple sus acuerdos de investidura con ERC y Comuns, pero que es una decisión que debe tomar el Govern, y que él personalmente no se perdonaría no haber tomado: «Queremos ser líderes económicamente en España y en Europa».

