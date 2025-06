Ayuso ve "chavismo puro" en la estrategia de Sánchez para que se "achante" y quitarle las ganas

La presidenta de la Comunidad y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ve «chavismo puro» en la estrategia que lidera Pedro Sánchez para 'acobardarla', que se «achante» y quitarle las ganas creando «fantasmas» contra ella.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Ayuso ha puesto el foco en los «más de mil asesores en Moncloa». «Se dedican todos los días de mi vida a perseguirme, a ver qué digo y qué no digo, para manipularlo y luego crearme campañas de comunicación», ha condenado.

«Es todos los días, a todas horas, en todas partes, intentando acobardarme. Es una práctica chavista porque ¿qué no me habrán peinado?, ¿qué no me habrán revisado?, ¿qué escrutinio no será que ya necesitan fabricarme personajes para que me acobarde, para que me achante, para que me acompleje?», se ha preguntado.

Ayuso tiene claro que «buscan fantasmas». «Te fabrican una persona como ricachona, frívola, sin sentimientos, te intentan deshumanizar. Todas esas técnicas que utilizan desde la Moncloa es chavista y buscan directamente minarme la seguridad o que se me quiten las ganas porque no tengo nada, se ha demostrado», ha remarcado.

La presidenta regional ha enfatizado que ella no utiliza los poderes de la Comunidad contra nadie. «Yo no sé de mis adversarios políticos dónde duermen, con quién duermen, qué hacen en sus vidas personales, no utilizo el poder del gobierno de la Comunidad de Madrid contra ningún alcalde. No voy a la contra, se podrá estar a favor o en contra de las cosas que hago como presidenta y lo que hace nuestro gobierno, pero yo no levanto un muro para dividir», ha concluido.