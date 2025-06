Óscar López (PSOE-M) se compromete a gobernar Madrid en 2027 para "todos y todas": "No tendré un gobierno sectario"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública y secretario general del PSOE-M, Óscar López, se ha comprometido a gobernar la Comunidad de Madrid en 2027 y que «trabajará para todos y para todas».

«Da igual lo que se gasten en encuestas falsas. Me comprometo a que Madrid tendrá un gobierno para todos y todas. No tendré un gobierno sectario, sino que trabajaré para todos y para todas. Me voten o no», ha subrayado al inicio de su intervención en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

López ha defendido que «la política no se creó para que la oposición al Gobierno de España se hiciera desde las comunidades autónomas», sino para «descentralizar servicios, mejorar la calidad de vida, acabar con las desigualdades y que se hicieran cargo de sus competencias».

Ha puesto de ejemplo a quien fuera líder de Extremadura Guillermo Vara, quien ha sido el encargado de presentar el encuentro, para recalcar que «echa en falta presidentes autonómicos que de verdad ejercieran como presidentes autonómicos y que gobiernen pensando en su Comunidad».