PNV denuncia la "declaración de odio" a la cultura vasca de Ayuso con su actuación en la Conferencia de Presidentes

El presidente del Bizkai Buru Batzar del PNV, Iñigo Ansola, ha censurado este sábado en el Alderdikide Eguna de Uribe Kosta que la actitud de la presidenta de la Comunidad de Madrid el viernes en la Conferencia de Presidentes en Barcelona demuestra su «intolerancia y desconocimiento», así como una «declaración de odio» a la cultura vasca.

Así, desde el atril, frente a los asistentes a la celebración jeltzale, Ansola ha lamentado el «teatro» de Díaz Ayuso y ha mostrado su inquietud por esa actuación. «No escuchábamos algo parecido desde el franquismo, nadie esperaba recibir un ataque de este estilo de nuevo», ha expresado en euskera.

«Y se lo voy a explicar en castellano, por si me escucha, para que me atienda y entienda», ha proseguido, «el euskera es un idioma oficial, tan oficial como el castellano, y eso no admite ni un solo paso atrás».

Ha advertido además de que su decisión en el Foro político no fue «un error, ni una casualidad. Fue un acto deliberado que parte de una estrategia para dividir, para enfrentar y para sembrar odio». «Lo que ha hecho Ayuso va más allá de una falta de respeto, es una declaración de odio hacia nuestra cultura», ha denunciado.