Moreno lamenta el "fracaso" de la Conferencia de Presidentes y los "insultos" de ministros por su expresión "a palos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha lamentado este sábado el «fracaso» con el que, en su opinión, concluyó la Conferencia de Presidentes celebrada este pasado viernes en Barcelona, así como ha defendido el uso de la expresión «muy andaluza» de hacer algo «a palos» que él empleó este viernes para augurar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se vería abocado a convocar elecciones generales antes del fin de la legislatura, previsto en 2027, forzado por una serie de circunstancias y en contra de su voluntad de agotar el mandato.

En una atención a medios durante una visita a la aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), con motivo de la romería que culmina este fin de semana, el presidente de la Junta se ha referido así a la cita que este viernes reunió en Barcelona al jefe del Ejecutivo y a los presidentes autonómicos, así como a la polémica que se generó tras augurar que Pedro Sánchez tendría que acabar convocando elecciones generales «a palos», aunque su intención sea agotar la legislatura.

Tanto la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, criticaron desde la red social 'X' el empleo de dicha expresión con la que, en su opinión, se vinculaba la convocatoria de elecciones con la «violencia».

Frente a ello, Juanma Moreno ha sugerido este sábado con ironía que habría que «poner un pinganillo también» en esa cumbre de presidentes para entender «el andaluz», porque «a palos» es «una expresión muy andaluza» que significa hacer algo «a la fuerza».

Así, «cuando te dicen que vas a ser 'candidato a palos'» significa ser candidato «a la fuerza», ha abundado el presidente de la Junta, que ha dicho que entiende que «algunos no la comprendan, porque no son andaluces», pero ha apostillado que «uno, cuando no comprende algo, lo que no hace es insultar como algunos han insultado en las redes».

«Así que yo pediría un poquito más de respeto a nuestras expresiones, a expresiones andaluzas, un poco más de sentido común y un poquito más de serenidad a tanto nervio que tienen algunos ministros», ha añadido Juanma Moreno.

Sobre el discurrir de la Conferencia de Presidentes, el también líder del PP-A ha dicho que salió «dolido» de ella porque fue un «fracaso», y ha subrayado que a él le «gusta» que se celebren esos encuentros, porque entiende que «es bueno que los presidentes de las distintas comunidades autónomas, que somos el Estado, el presidente del Gobierno y los ministros nos reunamos».

«Es bueno que entre nosotros hablemos, que el lehendakari esté sentado allí, que el presidente de la Generalitat» de Cataluña también, ha añadido Juanma Moreno en esa línea antes de apostillar que tiene que «tener un sentido» la celebración de estas reuniones, que «se tienen que preparar como mínimo tres y cuatro meses antes, y llegar con acuerdos que ya estén claramente negociados y, por tanto, acordados», ha sostenido.

En esa línea, Moreno ha criticado que desde el Gobierno central convocaron a los presidentes autonómicos «a la carrera, prácticamente sin tiempo para negociar», y «nos impusieron un orden del día», de forma que los 'barones' del PP tuvieron que «amenazar con ir a la justicia para que el reglamento se cumpliera» y se incluyeran los puntos propuestos por la mayoría de las comunidades.

«Al final, las cosas, cuando no se organizan, no se planifican, no salen bien», y la Conferencia de Presidentes de Barcelona fue «un fracaso» que concluyó sin que hubiera «ni un solo acuerdo, ni una sola recomendación», según ha lamentado Juanma Moreno, que ha considerado que eso ofrece «una mala imagen para los ciudadanos» y «genera desafección».

Dicho esto, ha opinado que «no se puede hacer las cosas de manera caprichosa, como lo ha hecho», a su juicio, Pedro Sánchez, «a veces buscando más una foto, un cortafuegos ante los problemas que él tiene, que una verdadera reunión de coordinación, planificación, de impulso, de políticas que necesitan los españoles», ha concluido Juanma Moreno.