Azcón cree que ha sido "un fracaso" porque Sánchez no quiere acuerdos con las comunidades autónomas

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes que la Conferencia de Presidentes, a la que ha asistido en Barcelona, ha sido «un fracaso absoluto» porque el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, no ha querido «buscar acuerdos» con el conjunto de las comunidades autónomas, de forma que no ha habido «diálogo», sino un «monólogo».

Azcón ha ofrecido una rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, afirmando que Sánchez ha vertido una «amenaza» al dar por seguro que no convocará elecciones generales, como él le ha exigido junto con otros presidentes autonómicos, sino que ha reiterado que agotará la legislatura.

«Cuando le he pedido que convocara elecciones generales le he visto risueño, se ha reído de forma ostensible, y yo interpreto que la risa no era de tensión, sino de cierta intranquilidad», ha expuesto, apuntando que el lehendakari ha hablado de espectáculo y el presidente asturiano de degradación, añadiendo que «hay alarma» entre la ciudadanía porque «se está debilitando a la democracia» ya que «mantenerse en el poder tiene que ver con su beneficio personal».

Para Azcón, «muchos de los acontecimientos del último mes harían caer a cualquier Gobierno democrático», como el apagón, la guerra sucia dentro del PSOE y «la que La Moncloa hace contra instituciones del Estado como la Guardia Civil, los jueces o la prensa».

«Si no hubiera sido un fracaso, hoy Pedro Sánchez hubiera comparecido ante la prensa, pero lleva 38 días sin contestar a las preguntas de los medios».

De esta forma, la Conferencia de Presidentes «se ha convertido en un 'qué hay de lo mío', 'mi libro' o 'sálvese quien pueda', ha continuado Jorge Azcón, añadiendo que el Ejecutivo central »debería buscar puntos en común, pero no ha sido su intención".

Este evento ha sido «un fracaso» porque «no sirve para nada y no hay ningún acuerdo, no podemos decir a los ciudadanos de este país que hayamos conseguido llegar a ningún acuerdo que vaya a mejorar su calidad de vida, a mejorar los servicios públicos o a resolver alguno de los problemas que tienen aragoneses y españoles».

«Los objetivos han sido otros, políticos, no solucionar los problemas reales», ha enfatizado el presidente de la Comunidad Autónoma.

Precios políticos

Azcón se ha preocupado porque la energía «entra a formar parte de los precios políticos que se ponen encima de la mesa» porque se ha debatido en términos de «cupo territorial» y no técnicos o económicos, o de desarrollo de las comunidades autónomas y España.

La propuesta del lehendakari sobre energía «rompe el régimen general y habla de privilegios en inversiones para el País Vasco, y no lo voy a compartir», ha manifestado Azcón, recalcando que «más inversiones en el País Vasco significaría menos inversión en otras comunidades».

«Aragón es una de las comunidades que más energía renovable produce en España y que se produzca y consuma en el mismo sitio es más barato, sostenible y eficiente», ha zanjado.

Ha realzado que se van a realizar inversiones empresariales por miles de millones en Aragón porque la región produce el 90 por ciento de sus energías de tipo renovable y exporta el 56%, y ha propuesto que la planificación de la red de transporte sea bianual y no cada cinco años.

«Si el debate de la energía también va a formar parte de lo que las comunidades puedan tener para sostener al Gobierno de España, es un debate perdido, un nuevo trágala o una amenaza que vemos en el debate político de este país».

A «la amenaza» del sistema de financiación autonómica, de la mutualización de la deuda, del reparto político de menores, «ahora está la amenaza del reparto de energía entre las comunidades que tienen la fuerza política para doblar el brazo del Gobierno y de las comunidades que no tenemos esa capacidad o influencia».

Defensa

El presidente del Gobierno de Aragón ha aludido también al debate sobre la industria de Defensa, solicitando que el incremento presupuestario hasta 10.500 millones de euros tenga en cuenta la cohesión territorial.

En relación al debate de la financiación autonómica, ha dicho que «el principio de ordinalidad es desigualdad» y que «un sistema de financiación privilegiada para Cataluña va a provocar más desigualdad e insolidaridad».

Sobre la atención a la dependencia, Azcón ha dado la enhorabuena al lehendakari por conseguir que el Gobierno de España financie el 50% del servicio, puntualizando que «el resto de comunidades también se merecen el 50%».

Jorge Azcón ha defendido la política de vivienda de su Gobierno, contraponiendo las 2.170 viviendas que ha impulsado en lo que va de legislatura, 4.000 cuando concluya, a las 86 construidas por el anterior Gobierno cuatripartito. Ha considerado que el Ejecutivo central debería incrementar hasta 10.000 millones de euros la inversión en política de vivienda y ha recalcado que su Gobierno ha incrementado el presupuesto en esta materia.

En cuanto a la inmigración, Azcón ha expresado que «hoy Aragón vive una situación inédita en España», en alusión a los 2.000 trabajadores chinos que se instalarán para construir la gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza): «Nos interesa que la política de inmigración se haga de forma ordenada, legalmente, y pueda venir gente a la Comunidad a tener un puesto de trabajo, a encontrar su lugar y poder aportar en la Comunidad».

Sijena

Jorge Azcón ha conversado con su homólogo catalán, Salvador Illa, sobre el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordena al MNAC devolver las pinturas murales al monasterio de Santa María de Sijena.

«Nos hemos intercambiado nombres respecto de los técnicos que tienen encargarse de que esa sentencia se cumpla en el menor plazo posible y con todas las medidas de seguridad», ha explicado Azcón, confiando en que Illa "va a cooperar, como no puede ser de otra manera.