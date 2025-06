Nolasco (Vox) cree que a Azcón "le sobran" los presupuestos: "Es suficiente con la política ficción y de hombre anuncio"

El portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco, ha considerado que al presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, «le sobran» los presupuestos porque «le es suficiente con la política ficción y de hombre anuncio».

Así lo ha expresado Nolasco este viernes, en declaraciones a los medios de comunicación, tras conocer que PP y Vox han alcanzado un acuerdo para desbloquear los Presupuestos de la Región de Murcia para 2025, algo que no ha sido posible en Aragón porque el presidente regional «no ha querido» por «un tema de orgullo, de ego y de vanidad personal», a costa de «sacrificar la seguridad de todos los aragoneses». A su juicio, es una situación «gravísima» al mismo tiempo que «delirante e increíble».

El dirigente de Vox se ha mostrado «encantado» de que se haya alcanzado un acuerdo entre PP y Vox en la Región de Murcia y se ha preguntado si «allí es legal» negarse a recoger inmigrantes ilegales, puesto que en Aragón «nos decían que era imposible, que era ilegal».

Ha recordado que desde octubre de 2024 Vox tendió la mano a Jorge Azcón para negociar un acuerdo, con la condición de que, como ha pasado en Murcia, «para sentarnos a hablar de las partidas en concreto tiene que condenar la inmigración ilegal con hechos, o sea, decir que no vamos a recibir ni a acoger más inmigrantes ilegales y negarse a cumplir las políticas del Pacto Verde, por ejemplo, limpiando los cauces de los ríos, aunque nos multen, porque eso puede costar vidas humanas».

«Es tan fácil como eso y, a partir de ahí, seguro que nos entendemos y podemos sentarnos a hablar», ha afirmado Alejandro Nolasco, quien ha reiterado que Vox «dice lo mismo desde octubre y parece mentira que un gobierno del PP no sea capaz de sentarse a hablar a negociar unas partidas porque no se quiere negar a recoger inmigrantes ilegales o a limpiar los cauces de los ríos».

De hecho, ha opinado que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, «le hace la cama al presidente», porque debería ser Azcón quien hablase de asuntos «tan importantes» como los presupuestos, aunque ha ironizado: «Yo no sé si habla por boca del presidente o juegan a hacer de poli bueno y poli malo».

Ha reprochado al Gobierno de Aragón que haya «tirado la toalla» con las cuentas autonómicas para 2025 y ya piensen en las de 2026. Por lo tanto, ha aclarado: «Que se enteren sus votantes --del PP-- que no hay presupuestos porque Azcón no ha querido sentarse a hablar sobre estos dos temas, que son los que le pedíamos, que Aragón no reciba más --inmigrantes-- ilegales y que se niegue el Pacto Verde, limpiándole los cauces de los ríos». Ha apostillado: «Parece que Azcón, literalmente, es un presidente de Podemos, no del PP».

Pp y psoe son "una estafa"

Asimismo, Alejandro Nolasco ha planteado: «¿Qué más tiene que pasar para que la gente se dé cuenta que el PP y el PSOE son una estafa y que hacen un teatrillo para hacer pensar a la gente que tienen opiniones distintas, pero que es lo mismo?».

Ha aseverado que ambas formaciones «solo difieren en algún tema de gestión muy menor», enfatizando en que el PP «tampoco baja impuestos», en alusión a la gestión económica y reducción de los tributos como «gran carta» de los 'populares'.

«No gestionan nada distinto al PSOE», ha criticado, rememorando la subida de impuestos practicada por el expresidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy (PP), superior a la reclamada por Izquierda Unida. En opinión de Nolasco, el PP «vive de unos mantras con los que engaña a la gente y de una política del espectáculo».

«¿Cuántas empresas han llegado? ¿Cómo se ha notado en el bolsillo de todos nosotros que vivimos en Aragón? ¿Cómo se ha notado esa supuesta bajada de impuestos que no ha empezado y que no se ha hecho?», ha cuestionado Nolasco, para agregar que, simplemente, «se ha quitado el grupo 1 del impuesto sobre sucesiones y donaciones en Aragón para menores de 21 años, que afecta a cien personas, más o menos».

Alejandro Nolasco ha insistido en que la bajada de impuestos puede acometerse «en cualquier momento», vía decreto, y «no hace falta esperar a los presupuestos», sin embargo, «engañan a la gente» al condicionarla a la aprobación de las cuentas. «Nosotros --Vox-- hemos presentado iniciativas para bajar impuestos y --el PP-- ha votado en contra».

«Ellos juegan a hacer política, salen a la tele hablando como un presentador de televisión y empiezan a hacer unos anuncios mil millonarios para convencer a la gente de que un anuncio ya es lo mismo que algo hecho, pero esa no es la realidad», ha zanjado Nolasco.

Conferencia presidentes

En cuanto a la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en el Palacio de Pedralbes de Barcelona, Nolasco la ha tildado de «teatro del bipartidismo» del que Jorge Azcón «es un actor más» y que «no servirá para absolutamente nada».

Ha reprobado a los líderes del PP que han asistido a la reunión su «relación institucional con el gobierno de la mafia», mientras que el próximo domingo, 8 de junio, se manifestarán contra el mismo «gobierno de la mafia». De manera que «si quieren luchar contra él», no deberían «concederle ni un minuto de respiro», sino que han de «luchar y hacer una oposición frontal» como la que hace Vox.

Por otra parte, Nolasco ha estimado que Jorge Azcón «tendría el pinganillo» cuando se hable catalán en la Conferencia de Presidentes porque «ahora es un gran defensor del catalán en la intimidad y en público», ya que «felicita el día de San Jordi a los aragoneses», a diferencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha abandonado la sala cuando los dirigentes de Euskadi y Cataluña, Imanol Pradales y Salvador Illa, respectivamente, han utilizado el euskera y el catalán.

«Estamos convencidos --desde Vox-- de que --Azcón-- ha dado un vuelco en sus ideas, que ahora defiende el catalán en Aragón y de que va a tener el pinganillo, porque quizás también hable el catalán en la intimidad, como Aznar», ha finalizado.