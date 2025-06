Les Corts reciben el registro de asociaciones de víctimas de la dana para incluirlas en la comisión de investigación

Les Corts Valencianes han recibido este viernes el registro de asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre que el PP y Vox habían solicitado a la Conselleria de Justicia como paso previo para invitarlas a la comisión de investigación constituida en el parlamento valenciano. Los 'populares', por su parte, se han dirigido a la mesa de la comisión y han pedido que se curse invitación a estos colectivos para que puedan comparecer «a la mayor brevedad posible».

La mesa de la comisión, que se ha reunido este viernes, ha acordado la modificación de la redacción del plan de trabajo para incluir finalmente a los colectivos de víctimas de la dana y ha fijado fecha para que los distintos grupos presenten su propuesta de calendario de trabajo, según han explicado a Europa Press fuentes parlamentarias.

De esta manera, los grupos tienen de plazo hasta el próximo jueves a las 14.00 horas para proponer su calendario y al día siguiente se reunirá de nuevo la mesa de la comisión para dar cuenta de las propuestas que se hayan recibido y entonces fijar fecha para la reunión de la comisión de investigación. En esa sesión se votará el calendario definitivo y el plan de trabajo modificado con la incorporación de las asociaciones de víctimas.

Este viernes la mesa de Les Corts ha recibido el registro de las entidades de víctimas y damnificados por la dana constituidas legalmente que la mesa de la comisión, a instancias de PP y Vox, había solicitado a la Conselleria de Justicia --responsable del registro de asociaciones de la Generalitat-- como paso previo para invitarlas a comparecer.

Tras recibir la notificación de la llegada de este registro, firmado por la consellera de Justicia, Nuria Martínez, con fecha 5 de junio, el PP ha presentado este viernes un escrito dirigido a la mesa de la comisión de investigación en el que pide que se curse invitación a las asociaciones referidas para comparecer en este foro «a la mayor brevedad posible».

17 asociaciones, entre ellas las tres mayoritarias

En el listado, consultado por Europa Press, figuran un total de 17 asociaciones constituidas entre el 22 de noviembre de 2024 y el 14 de mayo de 2025. Entre ellas figuran las tres principales asociaciones (Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y Asociación de damnificados por la dana de l'Horta Sud), pero también otras como la Plataforma de Apoyo Psicológico en Catástrofes Germanor, la Asociación Armonía Valencia, un colectivo llamado Valencians en peu y otro Solo pueblo salva pueblo.

Estos tres principales colectivos se reunieron hace unas semanas con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y un día después recibieron la llamada del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, para proponerles mantener un encuentro. Estas asociaciones, que habían denunciado su ausencia de la comisión de investigación de Les Corts, reprocharon recientemente que ahora se les intente «diluir como un azucarillo» al llamar a este foro a todo tipo de colectivos.

Además, tanto la asociación de Damnificados-Horta Sud como la de Víctimes DANA 29 Octubre han puesto como condición previa a un posible encuentro con Mazón estar incluidas efectivamente en el listado de comparecientes en el parlamento valenciano.

Desde el PP, esta misma semana defendieron que su intención es aportar «rigor» a la investigación sobre la riada, para lo que se ha «abierto» la comisión «a todas» las asociaciones de víctimas y damnificados, «y no solo a las tres» mayoritarias. El síndic 'popular', Juanfran Pérez Llorca, reivindicó el martes que todas las familias, también las que forman parte de colectivos «minoritarios», tienen «derecho» a participar en la comisión.

El pspv pide que empiecen las víctimas

Desde el PSPV, José Muñoz, en declaraciones a los medios este viernes, ha avanzado que los socialistas exigirán que las comparecencias de la comisión empiecen con las asociaciones de víctimas, «de la misma manera» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió con ellas a hacerlo así en la comisión del Congreso de los Diputados. «Esto es una victoria, esto es una batalla librada y ganada, pero no es la última», ha advertido.

El síndic socialista se ha mostrado «feliz» de que las víctimas de la dana hayan tenido «una gran victoria», dado que el PP y Vox han estado «obligados a aceptar su presencia» en la comisión de investigación de Les Corts. «Desde el primer momento, y diga lo que diga el PP, Carlos Mazón se ha negado de manera sistemática a que pudieran venir a su parlamento para que explicaran su situación», ha recalcado.

Así, ha insistido en que desde el «primer momento» los 'populares' no incluyeron la presencia de las víctimas en el plan de trabajo de la comisión y ha tenido que ser ante la «insistencia» del PSPV y Compromís por lo que se han incluido a las asociaciones. «Una victoria de la dignidad, una victoria de las víctimas a pesar del bloqueo, la opacidad y la insistencia del PP y de Carlos Mazón para que la voz de las víctimas no tuviera presencia», ha valorado.

Muñoz ha hecho hincapié en que el PP «siempre se ha negado» a que la participación de las víctimas estuviera reflejada en el plan de trabajo y ha acusado a los 'populares' de utilizar el hecho de que no disponían del registro de asociaciones «como elemento para confundir a la gente». «Su voluntad era que no comparecieran», ha recalcado el portavoz socialista, que ha incidido en que «hasta hoy no se ha modificado» el citado plan, «pactado por el PP y Vox».

"absoluta vergüenza"

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha considerado «evidente» que existe una estrategia por parte del PP y Vox para «dilatar» el inicio de la comisión de investigación, algo que ha calificado de «absoluta vergüenza», y ha lamentado que a estas alturas todavía no haya fecha para el inicio de las comparecencias. Además, ha calificado de «absurdo» el plan de trabajo al pedir «información a organismos estatales que es propia de la Generalitat».

La portavoz adjunta de la coalición ha incidido en la urgencia de que comparezcan las víctimas, «que tenían que haber estado desde el principio», con el propósito de que se las «escuche» y que el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, «las reciba de una vez». «A todo este circo a consecuencia de las actuaciones de este personaje hay que ponerle ya fin de una vez», ha sostenido.

Además, ha coincidido con los socialistas en que «la primera» de las comparecencias debe ser de las víctimas, también por «respeto» y «dignidad»: «Quieren comparecer, necesitan contar cómo vivieron todo lo sucedido, cómo se les abandonó, cómo vivieron el drama familiar, estaban en una situación de riesgo y nadie les atendía. Todo eso necesitan contarlo, necesitan ser escuchadas».