Radu Jude, Premio Luna de València de Cinema Jove

La 40 edición del festival Cinema Jove otorga este año el Premio Luna de València al cineasta rumano Radu Jude, que visitará València los días 25 y 26 de junio, y del que el festival ha destacado su «su mirada sobre el mundo y sus ganas de hacernos reír, no dejando de lado ciertas observaciones muchas veces profundas, tristes, irónicas y con esa sorna que le caracteriza».

Así lo ha anunciado este viernes el director del certamen, Carlos Madrid, en una rueda de prensa ofrecida junto a la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar. En el acto también se han dado a conocer los eventos que cierran la programación de la 40 edición, prevista del 19 al 28 de junio de 2025.

Jude estará en València dos días, el 25 y 26 de junio, y mantendrá un encuentro con el público el día 25 de junio. Además, acompañará al festival en el ciclo de retrospectiva que le dedica, con cuatro largometrajes.

Igualmente, su cortometraje 'La tapa de la lámpara', que ganó una Luna hace 19 años, estará en un nuevo ciclo llamado 'Selección de lunas', que recoge algunos de los trabajos premiados en las últimas décadas para celebrar los 40 años del festival.

Radu Jude nació en Bucarest en 1977. En 2003 se graduó en Dirección por la Universidad de Medios de Comunicación de Bucarest y tres años después estrenaría su primer corto 'La tapa de lámpara' (2006), premiado en Sundance y en Cinema Jove. Su debut en el largometraje, 'La chica más feliz del mundo' (2009), fue seleccionada en la Berlinale y en Toronto.

Desde entonces los principales festivales del mundo han reconocido repetidamente su talento con el Gran Premio en Karlovy Vary por 'No me importa ser bárbaro' (2018), Oso de Oro en Berlín por 'Un polvo desafortunado o porno loco' (2021) y los premios Especial del Jurado y Premio Ecuménico en Locarno por 'No esperes demasiado del fin del mundo' (2023). Este mismo año fue reconocido con el Oso de Plata al mejor guion en la Berlinale por 'su sátira sociopolítica 'Kontinental '25', rodada en 10 días con un teléfono móvil Actualmente trabaja en la postproducción de una adaptación propia del mito de Drácula.