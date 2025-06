Carolyn Wonderland, The Christians, Joan Osborne y Cracker actuarán en noviembre en el ciclo BBK Music Legends de Bilbao

La Sala BBK de Bilbao acogerá del 1 al 22 de noviembre una nueva edición del ciclo BBK Music Legends, que contará este año con las actuaciones de Carolyn Wonderland, The Christians, Joan Osborne y Cracker. Las entradas se pondrán a la venta el viernes 13 de junio a las 10.00 horas.

El ciclo BBK Music Legends, que se celebra desde 2011, está organizado por la Sala BBK y la promotora Dekker Events, y fue en su día, el germen del festival BBK Bilbao Music Legends Fest, que se celebra desde hace ocho ediciones.

En un comunicado, desde sala BBK y Dekker Events han explicado que este ciclo ofrece a los espectadores «la oportunidad de disfrutar en formato sala de grandes nombres de la música en directo, en una propuesta que complementa la cita estival del festival».

El cartel de esta edición 2025 arrancará el viernes 1 de noviembre con un concierto a cargo de la guitarrista de blues tejano Carolyn Wonderland quien inició su carrera a loos 15 años y que fusiona en su trayectoria blues, tex-mex y rock 'n' roll.

En 2018, fue elegida por el británico John Mayall como guitarra solista de su formación, los Bluesbreakers, la primera mujer en ocupar ese puesto por el que pasaron Eric Clapton, Peter Green o Mick Taylor. Su más reciente disco, 'Truth Is', está producido por el guitarrista y líder de The Blasters Dave Alvin.

Le seguirán el viernes 8 de noviembre la banda británica The Christians, fundada en Liverpool en 1985 por los hermanos Garry, Roger y Russell Christian, junto con el músico Henry Priestman. Desde su debut, se destacaron por un estilo que fusionaba soul, pop y letras con contenido social.

Su primer álbum, el homónimo 'The Christians' (1987), tuvo un gran impacto en el Reino Unido y alcanzó el número 2 en las listas de ventas, tras superar el millón de copias vendidas.

En la actualidad, y tras el fallecimiento de uno de los tres hermanos, el grupo continúa girando pero solo con uno de ellos, Garry Christian, al frente como voz principal, y al que acompañan en directo otros cuatro instrumentistas.

El tercer concierto, previsto esta vez el jueves 21, estará protagonizado por la norteamericana Joan Osborne, cantautora conocida por su éxito c«One of Us» y su colaboración con The Dead, banda formada por miembros de Grateful Dead y que en sus discos combina folk, soul, rock y americana.

En este concierto, bajo el subtítulo «Featuring the songs of Bob Dylan and more», repasará lo mejor de su repertorio junto a versiones personales de clásicos de Bob Dylan, al que homenajea.

Cerrarán el ciclo, al día sugiente, el viernes 22 de noviembre, Cracker, banda coliderada por los guitarristas y cantantes David Lowery y Johnny Hickman que debutó en 1992 con un disco homónimo aclamado por la critica especializada por su fusión de estilos y sonidos procedentes del rock y el punk pero también de la psicodelia, el country y el folk.

Desde aquel debut han publicado ocho álbumes más con nuevos temas, el último de ellos, el doble «Berkeley to Bakersfield» (2014) hace ya siete años, periodo en el que se han centrado en proyectos en solitario.

Ahora han vuelto a la carretera para defender el doble recopilatorio «Alternative History» donde repasan toda su trayectoria y donde, ante lo costoso de contar con las canciones publicadas en sus sellos anteriores, han optado por revisar su propio archivo y reunir una colección de regrabaciones, maquetas, descartes, rarezas, colaboraciones y temas en directo que ofrecieran una 'historia alternativa' de la banda.