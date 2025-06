Ayuso defiende que está a favor de "reagrupar" y de que "vuelvan a casa" menores extranjeros que "están delinquiendo"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha espetado este jueves a Vox que ella está a favor de «reagrupar» y de que «vuelvan a casa» los menores extranjeros que «están delinquiendo».

Lo ha señalado en la sesión de control del Pleno de la Asamblea en una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, sobre la integración de estos menores.

«Estoy en contra de la inmigración ilegal y descontrolada. Estoy en contra del reparto de los menores como hace el Gobierno. Estoy a favor de reagrupar a aquellos y que vuelan a casa a aquellos que encima están delinquiendo. Nosotros cumplimos nuestras competencias», ha planteado Isabel Díaz Ayuso.

Pérez Moñino ha recordado cuando Ayuso acusaba a Vox de que sus propuestas eran un «atropello a la Constitución», especialmente en materia de migración, y lo ha contrapuesto a los compromisos del PP en territorios como Baleares o Comunidad Valenciana --donde dependen de Vox-- para no acoger a los menores del reparto de Canarias, para hacerles pruebas de edad o para establecer planes de «repatriación».

Al hilo, ha preguntado si los 19 menores extranjeros que ha pedido al Ejecutivo central que repatríen lo hacen para «hacer hueco» en los recursos regionales para acoger a los «700 que ha aceptado de Sánchez» y ha aseverado que «ni en Madrid ni en España cabe todo el mundo». «¿A qué barrio va a castigar esta vez?», ha preguntado Moñino, quien ha aprovechado también para afear a Ayuso que participe este viernes en la Conferencia de Presidentes en Barcelona.

Frente a ello, la mandataria autonómica ha acusado a Vox de tener una «campaña» contra el PP, con quien tienen un «trauma». «Trabajan única y exclusivamente para atacarnos en todo. Todo lo que nos han ido proponiendo a lo largo de estos meses no se puede cumplir o bien porque no son competencias autonómicas o porque saben claramente que no lo podemos hacer, puesto que dependen o de la Fiscalía de Menores o de Inmigración o de Fronteras», ha lanzado.

Le ha acusado de mentir «constantemente» y ha citado como falsedades la cifra dada por Vox para el centro de acogida de La Cantueña, el dinero destinado según Vox a la «ideología de género» o los 70 millones de euros que dice el parido de Pérez Moñino que se destinan a ONG pro inmigración.

Ha defendido, entre otros, las ayudas dedicadas en el extranjero para que haya personas que «aprendan a ganarse la vida a través de la agricultura» en países como Ecuador. «Es cooperación internacional, se llama humanidad, caridad. Y eso, por cierto, es uno de los fundamentos del cristianismo. Y el racismo no entra en ello», ha planteado Ayuso, al tiempo que ha defendido que cuando dice que «todos los acentos caben en Madrid» se refiere «a todos los acentos del español».

«Hablo de la Hispanidad. ¿También tienen algún problema con los hispanos? ¿Los van a deportar a los venezolanos, argentinos o mexicanos? Dígalo claramente. A los que comparten un apellido, una cultura y una religión con nosotros... ¿También son de segunda y apestado?», ha afeado a Vox.