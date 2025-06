Morant afea a Mazón plantear en la Conferencia de Presidentes retirar la condonación de la deuda: "No tiene derecho"

La ministra de Ciencia y líder del PSPV, Diana Morant, ha criticado que el 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, plantee debatir en la Conferencia de Presidentes la retirada de la condonación de la deuda de la Comunitat Valenciana planteada por el ejecutivo central, que supondría «el 20 por ciento» del total«: »No tienen derecho a renunciar a esos 11.000 millones de euros", ha aseverado.

En estos términos se ha pronunciado Morant este miércoles en declaraciones a los medios en el Paraninfo de la Universitat de València antes de asistir al acto de investidura como doctor honoris causa de Fabián Salvioli.

Preguntada por la decisión de este martes de los presidentes autonómicos del Partido Popular de participar finalmente en la Conferencia de Presidentes después de que el Gobierno aceptara incluir en los temas a debatir las cuestiones que solicitaban, la ministra ha considerado «inaudito» lo ocurrido y ha defendido que desde el Gobierno se presentaron tres propuestas de «gran relevancia» para debatirse en la reunión: el problema de la vivienda, la Formación Profesional y la universidad pública.

Así, Morant ha insistido en que el PP lleva «una semana intentando bloquear esta conferencia de presidentes con distintas excusas»: «La semana pasada se incluyeron todos los puntos del orden del día que querían los presidentes del Partido Popular y aún así votaron en contra. Ahora ayer ya se ha dado el visto bueno a un orden del día que ha acabado transformado de tres temas a dieciséis», ha expuesto, al tiempo que ha planteado que «quizás no hay muchas ganas ni mucha intención de que se hable en profundidad».

De estos nuevos 16 temas que el Partido Popular ha incluido para que se celebre la reunión, la ministra ha destacado uno, «la retirada de la condonación de la deuda» de la Comunitat Valenciana, y se ha dirigido al 'president' para preguntarle «con qué legitimidad ha pedido que el Gobierno de España retire la condonación de la deuda de los valencianos y las valencianas. 11.000 millones de euros de los valencianos y de las valencianas que condona el Gobierno de España más los intereses anuales que estos han hecho».

«No tienen derecho a renunciar a esos 11.000 millones de euros, no tienen derecho a votar en contra, por ejemplo, de las entregas a cuenta que suponen también prácticamente 1.000 millones de euros más a la Comunidad Valenciana. No tiene derecho tampoco de votar en contra del techo de gasto que supone otros 1.000 millones de euros en una legislatura; no tiene derecho a hacer rebajas fiscales, un tercio de las rebajas fiscales de este país las ha hecho la Comunidad Valenciana», ha denunciado.

"el dinero está cada vez que ellos votan en contra"

Y, en este punto, ha señalado: «Luego la Comunidad Valenciana y el señor (Carlos) Mazón se preguntan dónde está el dinero y quieren dinero del Gobierno de España. Pues el dinero está cada vez que ellos votan en contra y rechazan ese dinero de los valencianos y las valencianas, por eso esta comunidad no tiene dinero».

Interrogada por la exigencia del Consell por que se acelere el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), la líder del PSPV ha insistido en que «el señor Mazón y el Partido Popular han votado en contra en Madrid de las entregas a cuentas y eso supone 1.000 millones de euros de menos que van a tener los valencianos y las valencianas».

«El Partido Popular ha votado en contra en Madrid del techo de gasto y eso supone 1.000 millones de euros menos que van a tener los valencianos y las valencianas. Ahora el Consell y Mazón proponen en la Conferencia de Presidentes que no se condonen 11.000 millones de euros de deuda, que es la quinta parte, el 20% de la deuda. ¿Y se atreve a preguntar dónde está el dinero?», ha expuesto.

Asimismo, ha remitido a un informe de la AIREF (Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal) en el que se muestra que «los gobiernos del Partido Popular y sus rebajas fiscales --a los que más tienen-- suponen un agujero en las entradas de dinero de 1.500 millones de euros y un tercio de eso, 500 millones, son de la Comunidad Valenciana» y, en este sentido, ha concluido «el señor Mazón ya no tiene más excusas porque es él, sus decisiones y el Partido Popular quien están saqueando las cuentas de los valencianos y las valencianas».

Memoria democrática

Por otro lado, la ministra ha aprovechado para recordar que en el acto que el Paraninfo de la UV celebra este miércoles se va a proclamar doctor honoris a Fabián Salvioli «uno de los relatores que en nombre de la ONU consideró la mal llamada 'ley de concordia' de la Comunitat Valenciana como una vulneración para los derechos humanos donde prácticamente se blanqueaba el franquismo y donde se comparaba y se ponía en el mismo nivel a las víctimas y a sus verdugos».

De este modo, ha apelado «a la defensa de los derechos humanos y el derecho de todos los valencianos a la memoria», frente a un Partido Popular que «de nuevo está maltratando a las víctimas».

«Mazón decía que con la mal llamada 'ley de concordia' ampliaba la protección a las víctimas, cuando lo que hace es dejar tiradas de nuevo a las víctimas del franquismo y de la guerra civil con unos presupuestos para la memoria democrática que pasan prácticamente a cero», ha censurado y ha insistido en que «tenemos un Consell que de manera falsa dice que practica la concordia cuando en realidad está practicando el maltratado a las víctimas del franquismo».