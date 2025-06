Bernabé sobre su petición de confinar el día de la dana: "Mi preocupación era advertir y proteger a la población"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que su «preocupación principal» el día de la dana era «advertir y proteger a la población». «Especialmente que se pudieran desplazar a plantas altas en sus domicilios y evitar y restringir la movilidad», ha precisado.

Así lo ha aseverado Bernabé a preguntas de los medios sobre el documento entregado por el jefe de Climatología de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) en el que hace un relato de los «momentos tan dramáticos» vividos y desvela que la delegada del Gobierno propuso una orden de confinamiento. En concreto, señala que Bernabé dijo algo así como «si hemos confinado por un puto virus no vamos a hacerlo por esto».

Al respecto, la propia delegada ha manifestado que «este testimonio lo que viene es a volver a insistir en lo que venimos diciendo siete meses: que el Cecopi se celebró tarde y como se celebró tarde, todo fue mal. Se celebró tarde y no se tomaron las decisiones adecuadas. No se tomaron las decisiones con agilidad. No se ejerció el liderazgo que se debería haber ejercido. Pero no a las cinco de la tarde, que ya era tarde, sino desde el día 24, que es cuando se activa una situación de emergencia hidrológica como era la que estaba prevista. Por lo tanto, esa es la primera conclusión», ha argumentado.

Para la representante de la administración central, la segunda conclusión que se desprende es que algo que «también» viene «diciendo desde los últimos siete meses». «Mi preocupación principal era advertir a la población, proteger a la población y especialmente que se pudieran desplazar a plantas altas en sus domicilios y evitar y restringir la movilidad».

«Piensen que cuando hay falta de toma de decisiones en una persona que de naturaleza es decidida, a veces se le escapan ciertas palabras malsonantes. También les digo, probablemente no han sido las únicas palabras malsonantes que he dicho en todo este tiempo, porque cuando hay una persona decidida por naturaleza, que tiene enfrente a gente que no es decidida especialmente, pues a veces surgen también estos momentos de, perdónenme, pues alguna palabra malsonante», ha reconocido.

A la delegada también se le ha pedido una valoración de las críticas de la vicepresidenta del Consell, Susana Camarero, a la actuación de Aemet y, en especial, de Núñez. En este sentido, Bernabé ha expuesto que «los responsables políticos del Partido Popular desde hace siete meses llevan poniendo en cuestión a todos y a todas las funcionarias y funcionarios de todas las administraciones». «De todas», ha enfatizado.

"vilipendiar" a funcionarios

«Funcionarias y funcionarios a los que en una parte hoy vamos a homenajear y que hemos tenido que escuchar cómo los han insultado, cómo los han vilipendiado. Somos conscientes, y así sale auto tras auto de la jueza, que son grandes profesionales que hicieron su trabajo, que enviaron la información en tiempo y forma y que dieron toda la información de que fueron requeridos», ha reivindicado.

«Por lo tanto, hemos visto en siete meses a responsables del Partido Popular políticos poniendo en cuestión a técnicos de probada trayectoria profesional, que han informado. Otra vez, como siempre, la hemeroteca responde a los representantes del Partido Popular y esto es otro día más de un déjà vu que ya venimos viendo en los últimos siete meses», ha zanjado.