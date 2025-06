El Parlament convalida el tercer suplemento de crédito de 468 millones con PSC, ERC y Comuns

El pleno del Parlament ha convalidado este miércoles el tercer decreto de suplemento de crédito que el Govern aprobó a finales de mayo y que aporta 468 millones de euros a las finanzas de la Generalitat, con los votos favorables de PSC-Units, ERC y Comuns; la abstención de Junts, y el voto en contra de PP, Vox, CUP y Aliança Catalana.

Se trata de un suplemento de crédito a los presupuestos de 2023 --el último año con nuevas cuentas aprobadas-- que se suma a los 2.168 millones del primer suplemento, y a los 1.301 del segundo, ya convalidados en anteriores plenos, y que incorporan un total de 3.937 millones de euros a las cuentas públicas de la Generalitat.

Para la aprobación de esta tercera inyección económica, el Govern pactó con ERC destinar recursos a la rehabilitación de edificios y a incrementar el parque de alquiler asequible, crear nuevas plazas en guarderías y universalizar el servicio, así como culminar la gratuidad de las etapas educativas de I0 e I1, además de medidas de impulso del catalán y concretar antes de julio la financiación singular para Catalunya.

Con los Comuns acordaron destinar fondos a refuerzo educativo, recuperar comedores escolares y educación inclusiva; a inversiones en el Metro de Barcelona y a la red ferroviaria catalana, así como avanzar o estudiar nuevos proyectos de tren y de tren-tranvía; y otras medidas en el ámbito de la salud, vivienda o residencias.

Alícia romero

La consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, ha detallado el destino de los fondos: «Unos 80 millones para hacer frente a los gastos de personal, son las obligaciones a las que debe hacer frente la administración, los incrementos de los sueldos y los salarios de todos los trabajadores públicos; y después 386 millones para hacer frente a inversiones que tienen los departamentos».

Ha afirmado que los cerca de 4.000 millones que se han incorporado con todos los decretos pueden incorporarse por la «buena marcha de la economía y el buen comportamiento de los tributos», y ha situado los acuerdos con ERC y Comuns en el cumplimiento de los acuerdos de investidura con ambas formaciones.

«No es la primera vez, por desgracia, que en estos años tenemos prórrogas presupuestarias. Nos gustaría que, de cara a los próximos años, pudiéramos aprobar, obviamente, presupuestos para carecer un horizonte entre todos. En todo caso, este año no ha podido ser», ha añadido.

Junts y erc

El diputado de Junts Jordi Munell ha lamentado que el Govern haya «convertido en normal llevar decretos de suplemento de crédito para compensar que no tienen un presupuesto», ha señalado que lo normal sería que aprobase las cuentas con sus socios de investidura, y ha calificado de escenificación la firma de un acuerdo con patronal y sindicatos para avalar este tercer suplemento.

Respecto a los Presupuestos de 2026, el diputado de ERC Albert Salvadó ha afirmado que se debe haber cerrado el nuevo modelo de financiación para Catalunya basado en el principio de ordinalidad y en la bilateralidad para que su partido las negocien: «Si no hay nueva financiación para Catalunya, no habrá presupuestos ni estabilidad».

Pp y vox

El diputado popular Hugo Manchón ha acusado al Govern de enviar un mensaje de estabilidad con la aprobación de tres suplementos de crédito: «Pero no hay nada, es pura fachada», y ha recordado declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, diciendo que si no se aprobaban las cuentas se debían convocar elecciones.

El portavoz de Vox en la Cámara, Joan Garriga, ha lamentado que el suplemento de crédito tenga como objetivo «imponer la lengua catalana en contra» del castellano y dar más dinero a chiringuitos culturales y deportivos, textualmente, en vez de mejorar servicios públicos o bonificar impuestos a los catalanes.

Comuns y cup

Desde los Comuns, su portavoz, David Cid, ha afirmado que ahora el Govern tiene los recursos y que ahora es su deber ejecutarlos y, de cara a 2026, ha situado como prioridades «más vivienda, más servicios públicos y más transporte público», y que para la negociación exigirán que se cumpla lo pactado en esta ocasión.

La líder de los 'cupaires' en el Parlament, Laia Estrada, ha criticado que los decretos del Govern no detallan nada, textualmente, y ha acusado a PSC, ERC y Comuns de convertir el Parlament «en una especie de gestoría de las decisiones que cocinan en otras mesas».

Aliança catalana y psc

La líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha reprochado al Govern haber convertido el uso de los suplementos de crédito de forma «reiterada y fraudulenta» en su rasgo diferencial que, a su juicio, representa a un ejecutivo frágil y minoritario.

Finalmente, el diputado del PSC Jordi Riba ha afirmado que no se trata de una medida unilateral, sino fruto de negociaciones con ERC y Comuns, y que conseguir aprobarlos es una muestra de solidez institucional: «Mientras no se reúnan las condiciones para aprobar los nuevos presupuestos, es necesario garantizar que los servicios públicos esenciales no se detienen», ha sostenido.