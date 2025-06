Illa defenderá en la Conferencia de Presidentes y "donde convenga" la financiación singular

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles durante la sesión de control al Govern en el Parlament que defenderá este viernes en la Conferencia de Presidentes y «como convenga y donde convenga» el modelo de financiación singular que ha pactado su partido con ERC.

«Colaborar no solo no está reñido con defender los intereses de Catalunya, tanto como convenga y dónde convenga, sino que creo que es la mejor manera de defenderlos. Y como estoy muy convencido de lo que hago, no tengo ningún inconveniente en discutirlo el viernes en la Conferencia de Presidentes», ha sostenido, en respuesta a la pregunta del presidente del grupo de Junts, Albert Batet.

Ha afirmado que el suyo es un enfoque constructivo, en contraposición a la voluntad de hacer ruido, textualmente, que es lo que ha asegurado «que algunos pretenden hacer este viernes».

Batet ha lamentado que la financiación singular se aborde en la reunión del viernes con todas las comunidades autónomas, porque cree que es una cuestión que se debe tratar en una negociación de tipo bilateral.

«Se comprometió a un nuevo acuerdo de financiación con sus socios el 30 de junio, y que lo único que tenemos sobre la mesa es que el señor Pedro Sánchez lo llevará a la Conferencia de Presidentes de las comunidades autónomas», ha dicho.

Illa ha respondido que el acuerdo para la financiación singular está firmado y que se va a implementar, pero que él no tiene ningún inconveniente en discutir esta cuestión en cualquier foro porque cree que tiene razón en su planteamiento: «Creo que tengo la razón en mejorar la financiación de Catalunya».

"boicot del pp"

Por su parte, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha pedido a Illa que no «caiga en la trampa y el boicot del Partido Popular» y que la máxima prioridad del Govern en el encuentro en Barcelona sean las políticas de vivienda, el principal punto de la agenda, antes que el Gobierno aceptara ampliar el orden del día a petición de los populares.

Illa ha replicado que «por descontado» el viernes se centrarán en esta cuestión y que, también por descontado, Catalunya seguirá siendo la comunidad autónoma que despliega políticas más ambiciosas en vivienda, en sus palabras.

Ha afirmado que la vivienda es --textualmente-- lo que más afecta a la cohesión social actualmente y que a su Govern no le tiemblan las piernas en abordar esta cuestión: «Me duele ver que hay gente que no lo entiende. Algunos grupos políticos y algunos sectores de la sociedad. Yo lo voy a seguir explicando, lo seguiré defendiendo, y seguiré intentando hacer políticas efectivas en esta cuestión».