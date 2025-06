El jefe de Climatología de la Aemet relata que Bernabé optaba por un confinamiento en el Cecopi del 29O

El jefe de Climatología de la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), José Ángel Núñez, ha entregado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja (Valencia) un documento con una cronología de las reuniones de los Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29, 30 y 31 de octubre, en el que hace un relato de los "momentos tan dramáticos" vividos, en especial en la tarde del día de la dana, cuando se contemplaba un posible escenario de posible evacuación por la presa de Forata. En concreto, desvela que la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, propuso una orden de confinamiento.

«Al menos, fue a la que vi con más decisión para llevarla a cabo», relata y señala que dijo que «iba a poner a los asesores jurídicos (o algo así) de la Delegación a redactar la orden y recuerdo que dijo algo así como 'si hemos confinado por un puto virus no vamos a hacerlo por esto'». Sin embargo, añade que no sabé qué pasó pero de ese tema no recuerda que se hablara más ese día.

El técnico explica que ha ido configurando el relato con correos recibidos, mensajes de grupos de WhatsApp --con personas no presentes en la reunión pero implicadas en la emergencia-- y las llamadas mantenidas en esos días.

Según consta en el documento, de 34 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, la voluntad es exponer una relación de acontecimientos de esos días, sin que se trate de un relato «exhaustivo», sino recopilado con la información de la que dispone.

El técnico de la agencia explica que su deseo habría sido que la reunión del 29O hubiese sido grabada y algún día se hiciera pública y afirma no estar seguro de si en alguna alguna reunión se informó de que se estuviese grabando la reunión o levantando acta.

Fundamentalmente, se trata de comunicaciones mantenidas con personal de Aemet. Su relato, en 86 puntos, abarca desde el correo electrónico de Emergencias de la Generalitat recibido a las 16.18 horas del 29 de octubre para convocar el Cecopi --porque a las 15.00 se había declarado la emergencia situación 2 por inundaciones en la Plana Utiel-Requena-- a la última reunión en la que participó, el 31 por la tarde, centrado en la movilidad y la situación de «colapso» en vías como la V-30, así como la posibilidad de llegada de refuerzos del Ejército.

«En ese momento se habló de 4.000 soldados, pero había dos problemas, uno logístico, y es que había que alojarlos para lo que comentarion que se iba a trasladar a un barco, pero que estaba en Ferrol y tardaría dos días, y otro de capacidad de gestión», relata y señala que el jefe provincial de bomberos «dejó claro que no disponía de cuadros de mado» y que sin ellos «era difícil aceptar más efectivos».

Núñez, que este lunes declaró como testigo ante la jueza que investiga la dana, afirma que «nadie planteó en esa situación algo que a mí me parecía claro: si una catástrofe de estas dimensiones no la podía gestionar el director operativo de la emergencia por falta de mandos, parecía evidente que se debía haber planteado la cesión del mando a otros organismos nacionales».

El jefe de Climatología de la Aemet relata, con el apoyo de esos mensajes, relata que en el Cecopi del 29O sus intervenciones fueron relativas a la situación meteorológica y la previsión a corto plazo, como establece la normativa, y del que, una vez conectado, estuvo informando al delegado territorial por WhatsApp y a la presidenta de la Aemet, a través de un grupo, «ante la gravísima situación a la que estaba asistiendo».

Es-alert

Y detalla que tuvo dos intervenciones no relacionadas con la meteorología relativas al envío del ES-Alert del 29 a la provincia de Valencia y el del 31 a Castellón. Núñez detalla también que mientras su atención se lo permitía, también iba escribiendo mensajes en la red social X de Aemet sobre la lluvia, como uno a las 17.15 en el que avisaba que la situación era «muy adversa», con precipitaciones «con intesidad torrencial» al oeste del área metropolitana de València.

Según señala en el texto y muestra en sus mensajes, «casi desde el minuto uno de la Cecopi el foco estuvo puesto en Forata», y en su posible desbordamiento, ya desde las 17.26 horas. A las 17.34 se hablaba de escenario de rotura de presa. Su primera intervnción fue 40 minutos después de iniciada la reunión y cree que sobre las 18.00 hubo un receso que debió durar una hora.

En ese tiempo no recuerda que se decidiese nada relevante. A las 18.21 y, ante la «gravedad» de la situación, escribió los primeros mensajes en el chat de los directivos de Aemet, donde relata que hay gente en los tejados en Utiel a la que no pueden acceder los servicios de emergencia, según habían informado en la reunión.

Diez minutos después, habla con la delegada, que dice están pensando en suspender la línea del AVE y le trasladó que «no lo dudara» ya que estaba lloviendo torrencialmente en zonas de paso y solo faltaría un accidente ferroviario. A las 19.12 comunica a su superior que se va a enviar un mensaje a la población, momento en que se trata este tema por primera vez, aunque él desconoce el texto y a quién. «Van a dar una alerta a la población considerando posibilidades», señala uno de sus textos, y en otro, de siete minutos más tarde, indica que será a población aguas abajo de la presa.

El técnico precisa que en ese momento quizá pudo no ser del todo exacto por los «múltiples frentes» de los que estaba pendiente y, en concreto, el mensaje relativo a la frase pronunciada por la delegada lo envió a su superior en la delegación de Aemet en València, que estaba prácticamente incomunicado. Otros de sus textos informaban de que había gente atrapada, que creía que en el Cecopi no sabían en ese momento cómo estaba la situación y que igual había orden de confinamiento y prohibición de circulación.

Su primera intervención no vinculada con la meterología, a las 19.40 del día de la dana, fue para hacer notar que no veía «mucho sentido» en sectorizar los confinamientos o el envío de mensajes, que era «de lo que se estaba hablando y perdiendo mucho tiempo» y que la única zona que quedaba al margen era el sur, la Safor y la Vall d'Albaida. «Van a enviar mensajes masivos sms a toda la provincia», indica y sigue relatando, a las 20.02, que la urgencia «está en el embalse pero está media provinca inundada, con gente atrapada en carreteras, al menos 14 km en la A7, de gente que hay que rescatar».

El técnico supone que, para concretar el envío del mensaje, se suspendería temporalmente la reunión, aunque no recuerda cuándo ni para qué, pero deduce que tuvo que haber un segundo parón entre las 20.05 y las 20.49. A las 20.13 comunicó al grupo de Aemet que ya se había recibido el mensaje y afirma que habría otro específico para la Ribera Alta, Baixa, Horta Sur y Hoya de Buñol, aconsejando alejamiento de cauces y subir a plantas. Al no estar en zona de envío, no lo recibió.

«Supongo que di por supuesto que se había enviado junto con el que yo recibí. Sin embargo, ese segundo mensaje tarda mucho en enviarse, se recibió tres cuartos de hora después del primero. Desconozco el motivo por que se tardó tanto en enviar este segundo mensaje ya que la reunión estaba suspendida», detalla.