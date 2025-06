PP espera disponer esta semana del listado de asociaciones de víctimas de la dana para invitarlas a la comisión de Corts

El síndic del PP en Les Corts, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado que espera poder disponer a lo largo de esta semana del listado de asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre para invitarlas a participar en la comisión de investigación en el parlamento valenciano sobre las inundaciones.

De este modo lo ha manifestado este martes en la rueda de prensa posterior a la junta de síndics, después de que la mesa de la citada comisión de investigación tramitara la pasada semana un escrito de PP y Vox para que puedieran comparecer asociaciones de víctimas y damnificados, así como afectados a nivel individual.

Para ello pidió a la Conselleria de Justicia, como responsable del registro de asociaciones, que informara del número de entidades de víctimas constituidas legalmente, con independencia de que otras que estén en trámite puedan comparecer si quieren en esta comisión.

Preguntado por el estado de este trámite, Pérez Llorca ha indicado que el listado de asociaciones «aún no ha llegado de forma oficial», aunque ha avanzado que debe estar «a punto» de hacerlo. «Y en cuanto llegue se enviarán las invitaciones» para que las asociaciones participen en la comisión, ha especificado. A su juicio, «lo ideal» sería poder disponer de este registro a lo largo de la presente semana con el objetivo de «dar celeridad al tema».

En este contexto, ha reivindicado que el PP apoya que se cite «a todo el mundo» a la comisión de investigación de la dana en Les Corts y ha aprovechado para afear al PSPV y Compromís que, por el contrario, «no quieran» citar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la del Congreso de los Diputados.

Abierta "a todas" las asociaciones

El síndic del PP ha hecho hincapié en que el propósito de su formación es aportar «rigor» a la investigación sobre la riada, para lo que ha «abierto» la comisión de Les Corts «a todas» las asociaciones de víctimas y damnificados «y no solo a las tres» mayoritarias (Asociación Víctimes DANA 29 Octubre, Associació Víctimes Mortals DANA 29-O y Asociación de damnificados por la dana de L'Horta Sud).

Pérez Llorca ha reivindicado que todas las familias, también las que forman parte de colectivos «minoritarios», tienen «derecho» a participar en esta comisión y ha garantizado que los colectivos que quieran estar «lo estarán».

Para ello, ha indicado que la mesa de comisión pidió a la Conselleria de Justicia que informe del número de entidades de víctimas constituidas legalmente con el objetivo de cursarles la invitación para que puedan «expresar sus necesidades» en este foro de la cámara autonómica.

En este punto, ha explicado que en caso de tramitarlo como una citación «hay obligación imperiosa de acudir», mientras que al hacerlo como invitación «cada asociación elige si quiere venir o no y, en caso de querer, si lo hace en secreto o no». «Esto no es vetar a nadie, es ser rigurosos», ha defendido.

Mientras, ha asegurado «casi al 99 por ciento» que el presidente del Gobierno «no estará» en la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados «porque el PSOE y Compromís no quieren». «Aquí no vendrá y en la de allí no le invitarán a ir», ha augurado.

"una vez más" mazón y el pp "mienten"

Por el contrario, desde el PSPV, José Muñoz ha reivindicado que su formación ha «exigido» que las víctimas de la dana puedan explicar en Les Corts «su sufrimiento», mientras que el PP «se niega» a que comparezcan en la comisión. «Diga lo que diga el 'president' --Carlos Mazón--, una vez más miente a los valencianos», ha reprochado.

Así, ha mostrado la necesidad de que los afectados por las inundaciones «vengan a su casa a explicar cómo están, qué ocurrió y sus perspectivas de futuro».

De hecho, el síndic socialista ha asegurado que la representante del PSPV en la comisión de investigación de la dana, Alicia Andújar, ha exigido «hasta el cinco ocasiones» que se convoque la misma para citar a las asociaciones, pero «no le han contestado». «El PP no contesta a la exigencia de que puedan comparecer», ha censurado.

Ante esta situación, ha instado tanto a los 'populares' como al propio jefe del Consell, Carlos Mazón, a que «dejen de mentir»: «Ya está bien de tomarnos por imbéciles. Nadie les cree ya». En esta misma línea, Muñoz les ha retado a que «digan que no quieren que vengan las víctimas» a Les Corts.