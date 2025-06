La Biblioteca de Andalucía acoge en Granada la muestra 'Otro lado, el mismo lado', que fusiona fotografía y literatura

La Biblioteca de Andalucía ha abierto la exposición 'Otro lado, el mismo lado', una propuesta artística que fusiona fotografía y literatura para rendir homenaje a la lectura, los libros y las imágenes que estos despiertan en la mente humana.

La muestra, que se podrá visitar hasta el 19 de septiembre de 2025 en la sede de la Biblioteca de Andalucía en Granada, presenta el trabajo de Rosendo Sánchez García y Antonio González Vázquez, dos autores cuyas trayectorias confluyen en una reflexión visual y poética sobre el acto de leer como experiencia estética y transformadora.

En el acto de inauguración han estado el delegado de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, David Rodríguez; el director de la Biblioteca de Andalucía, Mariano Boza, y los dos artistas, Rosendo Sánchez García y Antonio González Vázquez.

En opinión del delegado, la muestra 'Otro lado, el mismo lado' es mucho más que un título sugerente. «Es una pregunta abierta, un puente entre lo visible y lo legible. Entre la fotografía y la lectura. Entre la mirada y el pensamiento. Porque la imagen no dice nada si no la hacemos hablar. Y un libro no respira si nadie lo abre. Esta exposición es un homenaje a los libros, sí, pero también a las imágenes que nacen de ellos. Es un viaje de ida y vuelta entre el ojo y la palabra. Una forma distinta de entender la lectura: no solo como acto solitario, sino como acto visual, compartido, vivo».

«Rosendo Sánchez y Antonio González, los autores de estas fotografías, nos traen dos trayectorias distintas, dos visiones que dialogan, se rozan, se provocan. Rosendo, con su mirada de viajero curioso, que convierte la ciudad en un escenario casi onírico. Antonio, con su enfoque literario y simbólico, que mezcla ensayo, poesía e imagen con la sutileza de quien sabe escuchar el silencio. Juntos, nos proponen esta galería de imágenes que no ilustran textos, sino que los prolongan. Que no muestran autores o libros, sino que los hacen hablar sin palabras. Y al hacerlo, nos recuerdan que leer no es solo pasar páginas, sino ver más allá. Ver con otros ojos. Leer el mundo» ha señalado David Rodríguez.

Para Mariano Boza con esta exposición, la Biblioteca de Andalucía reafirma su compromiso con la promoción de la lectura desde múltiples lenguajes y perspectivas. También ha explicado que la muestra forma parte de su programación cultural de verano y busca tender puentes entre disciplinas, públicos y sensibilidades.