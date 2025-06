Sabés (PSOE) critica que "Azcón mienta, incendie, crispe y enfrente porque tiene miedo a Pilar Alegría"

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón, Fernando Sabés, ha criticado que Jorge Azcón «miente, incendia, crispa y enfrenta porque tiene miedo a Pilar Alegría». Así lo ha argumentado en una rueda de prensa este mediodía desde las Cortes de Aragón en la que se ha referido a la visita esta mañana de la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, a Zaragoza «para seguir mintiendo y generando crispación».

«Lamentablemente no han hablado nada de Aragón, solo han demostrado obsesión con el PSOE y con Pedro Sánchez», ha añadido. «Es una demostración de lo nervioso que está el PP y Jorge Azcón con Pilar Alegría como secretaria general del PSOE Aragón», ha dicho.

Fernando Sabés ha recordado que «Azcón sabe que Pilar Alegría ya le ganó unas elecciones y además sabe que nunca un presidente de Aragón del PP ha repetido en el cargo».

«Sorprende que el PP y Jorge Azcón no entiendan que no se pueda huir constantemente del Parlamento; cuando vienen solo saben enfrentar y generar crispación, como se demostró en el último pleno, cuando el PSOE intentamos que Azcón hablara de Aragón y sin embargo Azcón no habló nada de esta Comunidad Autónoma», ha enfatizado Sabés.

«Empezamos a estar cansados con que el PP transmita informaciones falsas» y ha recordado temas como Sijena, donde el PSOE aragonés se ha manifestado ya sobre esta sentencia.

El portavoz socialista ha pedido al presidente de Aragón «rigor». «Los servicios públicos no le importan a Jorge Azcón, ni la educación ni sanidad públicas de los aragoneses, ni de las listas de espera, ni de los problemas en los hospitales ni los recortes». «A Azcón solo le preocupa Madrid y Pilar Alegría», ha concluido.