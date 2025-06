Comienza la PAU 2025 entre los nervios y sueños de 40.000 jóvenes: "Si hoy sale bien, tenemos el futuro por delante"

Los exámenes de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) han comenzado oficialmente en la Comunidad de Madrid con un sentimiento de nervios y sueños por cumplir que embriaga este martes a casi 40.000 jóvenes en la región. «Si hoy sale bien, tenemos todo el futuro por delante», ha comentado una joven, temorosa, a su grupo de amigos antes de entrar.

Los alrededores de las seis universidades públicas madrileñas se han convertido desde primera hora en un hervidero de incertidumbre y miedos por lo que pudiera pasar. Estos jóvenes, muchos de ellos todavía menores, han confesado llevar estudiando todo el año «repitiendo y repitiendo para evitar cada error».

Apuntes en mano, la tensión se ha ido elevando a medida que se acercaba la hora del primer examen, Lengua Castellana y Literatura para el bachillerato científico y tecnológico. La imagen de estudiantes corriendo por los pasillos hasta encontrar su aula se ha repetido incluso unos pocos minutos después del momento oficial de inicio, las 9.30 horas.

Sin embargo, no todos han apurado tanto. Juan, de 18 años, ha hecho el bachillerato de ciencias tecnológicas y ha llegado una hora antes de lo requerido al centro de la Universidad Complutense (UCM) donde se le había citado. Sentado en un banco, sereno y sin apuntes a la vista, el alumno se ha mostrado a favor de tomarse «el día de hoy como la última repetición de algo que ya» han hecho «muchas veces» en clase.

"me da miedo quedarme en blanco"

Por insistente que haya sido la preparación que hayan tenido, los temores por decenas de problemas hipotéticos no se han podido evitar. «Me da miedo que me den el examen y quedarme en blanco», decía Paula al entrar por la puerta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agrónoma de la Complutense.

En contraposición, Carlos, profesor que acompañaba a uno de estos grupos de alumnos, ha comentado a Europa Press que, desde los centros, se les ha insistido mucho a los adolescentes para que duerman, coman bien y se «centren en relajarse» desde la noche previa de las pruebas hasta el momento de llegar.

Los consejos parecen no haber calado demasiado. El ruido y los suspiros evitaban que cualquier otra cosa pudiera escucharse en los pasillos. Los comentarios generales han estado plagados de elucubraciones sobre qué tema caería y cómo desenvolverse en el caso de que toque uno menos repasado.

«Si hay que echarse el rollo, nos lo echamos, pero de aquí no nos vamos sin llenarlo todo», ha bromeado Jorge, que reconoce no haberse preparado lo que le «hubiera gustado» pero que la carrera que quiere estudiar (que no revela para no «gafarlo») no requiere una nota de corte demasiado elevada.

Comienza el examen

El bullicio incontrolable ha parado de forma abrupta. Alrededor de las 9.10 horas, los responsables de controlar los exámenes han ido saliendo para nombrar, uno a uno, a los estudiantes que debían adentrarse en las aulas. En ese momento la atención ha sido máxima para, ahora sí, contestar a las primeras preguntas. Unas pocas de todas las que deberán resolver esta semana.

Desde la organización ha recomendado «redistribuir fuerzas». En un breve discurso de uno de los controladores de examen antes de comenzar a pasar lista, se ha recomendado «pensar en que este es solo el primer paso de todo lo que queda esta semana», en referencia a los exámenes posteriores.

Pero la singularidad que el modelo de este año ha representado no ha pasado desapercibida. Una preocupación recurrente entre varios de los alumnos agolpados a las puertas de la Facultad de Químicas de la UCM ha sido ver cómo se plantea la pregunta competencial, una novedad en el modelo de este año en el que se realizan preguntas aplicables a la realidad y que pueden ocupar hasta un 25% de la prueba.

«En asignaturas de ciencias, como Matemáticas, es donde más me preocupa porque no estamos tan acostumbrados a hacer esta aplicación», ha expresado un joven, aunque ha matizado que sí que lo han practicado «un poco» en clase

En la Comunidad las pruebas avanzan con Historia de la Filosofía esta tarde; Primera Lengua Extranjera e Historia de España este miércoles; Matemáticas, Latín, Biología y más el jueves; y Física, Química, Segunda Lengua Extranjera y otras el viernes.

El sábado será el turno de las Coincidencias e Incidencias, para aquellos alumnos que, por horario o circunstancias justificadas, no hayan podido acudir en un primer momento. No será hasta el 13 de junio a las 12 horas cuando se conozcan las calificaciones en la región y los estudiantes puedan comenzar a deducir si la nota 'les da'.