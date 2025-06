Chueca exige que Sánchez entregue los 63 millones que debe a Zaragoza para hacer proyectos y pagar servicios

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha exigido al Gobierno de España que pague los 63 millones de euros que debe a la ciudad en concepto de entregas a cuenta del sistema de participación de tributos del Estado y que son para hacer proyectos y costear el funcionamiento de los servicios municipales.

Chueca ha criticado que el Gobierno de España «está privando» a los ayuntamientos de las entregas a cuenta que se hacen todos los años conforme a los impuestos que pagan los zaragozanos porque primero los recauda y luego se los devuelve a cada uno de los municipios.

«El problema», ha relatado es que se genera un déficit de ingresos a los más de 8.500 municipios que hay en España a los que les están faltando 4.800 millones de euros, que «se han quedado en los bolsillos del Gobierno de España y no llegan a los ayuntamientos», de los que, en concreto, a Zaragoza, corresponden 63 millones de euros.

«La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, han decidido no entregarlos como todos los años se hace. Se escudan en la falta de Presupuestos Generales del Estado, pero eso no es ninguna excusa porque a través de los reales decretos pueden solucionar el problema a los municipios», ha apuntado.

En declaraciones a los medios de comunicación, la regidora ha explicado que se está generando un problema en los ayuntamientos porque los presupuestos municipales de este ejercicio se han hecho contando con lo que la propia ministra «en noviembre dijo que iba a entregar a cada ayuntamiento y por lo tanto están en nuestros planes y en nuestras previsiones».

«Así que si no nos estrangula Sánchez y su gobierno podremos ejecutar todos los proyectos y seremos capaces de cumplir con los zaragozanos con nuestro trabajo y con nuestro mejor esfuerzo», ha comentado.

"todos son importantes"

Sobre los proyectos que podrían peligrar ha detallado que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay una «caja única» a la que llega el dinero de las entregas a cuenta para hacer frente a todos los pagos y 63 millones de euros es una cifra «muy importante que faltaría de los ingresos si no se resuelve esta situación».

Por ello, la semana pasada en la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) todos los grupos políticos, incluso Junts, Esquerra Republicana, el Partido Socialista, llegaron a un acuerdo, por unanimidad, para reclamar al Gobierno de España la devolución de las entregas a cuenta.

La petición expresa es que apruebe un real decreto, exclusivamente, para pagar lo que corresponde a los ayuntamientos y lo que el propio Gobierno de España se comprometió a dar a los municipios, «ni más ni menos», ha apostillado.

«Esperamos que reaccione porque le aseguramos desde todos los grupos políticos que formamos la Junta de Gobierno de la FEMP que tendría ese respaldo, ese real decreto en el Congreso de los Diputados. Ahora lo que hace falta es voluntad real del Gobierno de España de querer solucionar este problema que él mismo ha generado», ha apremiado Chueca.

En cuanto a los proyectos que tendrían prioridad ha dejado claro que «todos los tenemos ahora mismo en marcha en la ciudad son prioritarios y son proyectos que abarcan más de un ejercicio, por eso muchos de ellos, que ya están en marcha».

Entre ellos, ha citado la reforma de la avenida de Navarra, que está a punto de finalizar y acabará el próximo otoño; la avenida de Cataluña, la calle Matadero en el distrito de San José, que ha comenzado este lunes y equipamientos como el centro cívico de Hispanidad, que está en el Ecuador de su ejecución.

"un puzzle"

La construcción de la Nueva Romareda y la regeneración del tramo urbano del río Huerva son otras iniciativas que ha citado, al tiempo que ha subrayado que «nunca antes había tenido la ciudad de Zaragoza tantos proyectos en marcha en todos los barrios y, por eso, es muy importante que contar con la financiación que nos corresponde, ni más ni menos», ha reiterado.

La alcaldesa ha incidido en que se trata de proyectos estratégicos y proyectos que conllevan grandes inversiones, pero también atañe a lo «esencial» en la gestión municipal, que es la prestación de los servicios públicos con calidad.

Al respecto, ha citado la movilidad con el refuerzo de más kilómetros al crear una nueva circular, en sustitución de la anterior línea 24 de autobús y el nuevo pliego del transporte urbano sobre el que se trabaja para prestar «un mejor servicio a la ciudad».

Los servicios sociales también es otra área «importante», dado que en la actualidad hay una situación social «más complicada» debido a que la crisis migratoria está generando unas consecuencias también en todos los ayuntamientos. «Al final, somos los ayuntamientos los que estamos intentando resolver la situación de esas pobres personas que no tienen un hogar donde dormir, como vimos, la semana pasada, ante el desalojo un hostal ilegal en Parque Roma».

Son situaciones que necesitan que los ayuntamientos dispongan de fondos para hacerles frente, por lo que Chueca ha rehusado destacar un proyecto sobre otro al argumentar que «todos son importantes, todas las áreas de gobierno son esenciales». Lo ha comparado con un puzzle, donde si no están todas las piezas, si no está la última, no está completo y no funciona. «Todas las áreas son así de relevantes para mí», ha zanjado.

La alcaldesa de la capital aragoneda ha realizado estas declaraciones en el receso de un reunión de trabajo del Gobierno de la ciudad al completo y de los responsables de las distintas sociedades municipales y patronatos