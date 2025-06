Feijóo visitará Euskadi esta semana para hacer campaña de cara al Congreso de julio

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visitará esta semana Euskadi dentro de la campaña que desarollará de cara a la celebración del Congreso del 4 al 6 de julio en Madrid, tal como ha revelado el líder de los populares vascos, que ha señalado que no se producirá ninguna reunión con el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, porque este está «absolutamente condicionado» por los socialistas.

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, De Andrés ha destacado que Feijóo «es una persona que responde muy bien a la idiosincrasia del Partido Popular del País Vasco». «Nos hemos entendido muy bien. Yo personalmente le estoy muy agradecido por la forma en la que ha compartido mi forma de ver los problemas que tiene Euskadi, y creo que es la persona, desde luego, adecuada para seguir presidiendo el PP de toda España, para los vascos en particular, pero yo creo que para el conjunto de España también», ha apuntado.

En su opinión, en el Congreso «la gente votará con libertad y habrá quien exprese una posición diferente, pero hay una consistencia muy importante». «Lo que está haciendo Feijóo en el Partido Popular es algo que no sé si se valora suficientemente, pero le ha dado un vuelco completo, ha ganado todas las elecciones desde que él está de presidente, ha ganado las generales, las europeas, las elecciones autonómicas y municipales, con unas ventajas que jamás había tenido el PP», ha subrayado.

Javier de Andrés ha reconocido que, «hoy en día, el voto de centro-derecha está dividido», y eso «perjudica electoralmente» a los populares. «Tampoco había pasado nunca que el PSOE se sumara al voto de formaciones con las que jamás había contado, como ERC, como Bildu o como transformaciones como Podemos, que decían que les quitaban el sueño. Y tampoco ha pasado en España lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, que el Partido Socialista ha aceptado con naturalidad que la derecha ganara las elecciones y se han sumado», ha indicado.

Por el contrario, ha destacado que en España «lo que ha hecho la izquierda es sumarse a todos los radicales, de izquierdas o de derechas o de lo que fuera, para evitar el gobierno de moderación, el gobierno de centralidad que proponía Feijóo».

«Esa es la situación en la que estamos, pero convencidos de que vamos a ser muy necesarios en el futuro y que tenemos que ser también necesarios en el País Vasco. El País Vasco tiene que aportar a esa normalidad y esa es la propuesta que queremos hacer desde el PP del País Vasco», ha manifestado.

Sin encuentro con entre feijóo y esteban

Preguntado por si va a haber un encuentro entre Alberto Núñez Feijóo y el presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, ha apuntado que es el dirigente jeltzale el que tendría que llamar en primer lugar.

«Yo felicité a Esteban cuando ganó las elecciones (internas) en el PNV y me dijo: 'ya hablaremos'. Esa es la última cosa que he oído hace ya dos meses de esto, y me consta que tampoco ha llamado al presidente de mi partido, a Núñez Feijóo», ha destacado.

Pese a que puedan hablar, Javier de Andrés ha señalado que sabe que «el compromiso que tiene el PNV con el Partido Socialista le condiciona absolutamente», hasta el punto de que ni siquiera les llama para poder establecer «una conversación cordial, porque es lo que corresponde cuando uno se presenta como líder de un partido».

«Es una fórmula de cortesía que el PNV no se ha atrevido a hacer. Por cierto, sí que fue a reunirse con Sánchez a Madrid. Allí sí rindió pleitesía a Sánchez, también sé que se ha reunido con Andueza, pero no lo ha hecho con el principal partido de España. Hubiera sido la cortesía mínima que tendría que haber hecho si quiere establecer esos puentes», ha remarcado.

De Andrés ha considerado que «el compromiso» de los jeltzales con los socialistas «es absoluto, está hipotecado con el PSOE y depende del PSOE». «Por eso, le temblaron las piernas el otro día cuando el PSOE no le dejó hablar del tema de inmigración y, por eso, ni siquiera llama al Partido Popular, porque está muy condicionado con ese socio que se ha buscado», ha explicado.

Euskera en europa

Preguntado por si la postura del PP ante la petición de oficialidad del euskera en Europa ha terminado de romper los puentes con el PNV, ha dicho que no tendría por qué. «Hace dos años el PSOE dijo que eso era imposible porque los tratados de la Unión lo impedían y eso no impidió que le nombraran presidente a Sánchez y ni se lo echó en cara. O sea, que no creo que sea una razón para romper los puentes con el Partido Popular», ha remarcado.

Por ello, ha reprochado que parece que, cuando se trata del PP, «es algo insólito». «Por otra parte, el Partido Popular ni siquiera ha fijado posición en ese tema. No hemos llegado a decir lo que dijo Sánchez hace dos años», ha concluido.