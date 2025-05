Escuelas de Calor avisa de sistemas de refrigeración sin uso en colegios por riesgo de legionella en Sevilla

El colectivo 'Escuelas de Calor', un plataforma de familias y Asociaciones de Padres y madres (AMPA), ha criticado que las altas temperaturas de este final de curso 2024/2025, que superan ya los 40 grados en Sevilla, ha dejado al descubierto «la chapuza de la refrigeración adiabática», que «sin mantenimiento ni limpieza son un peligro de legionela y otras enfermedades respiratorias».

Así, según ha informado el colectivo en un comunicado, han pasado cinco años desde la entrada en vigor de la Ley de Bioclimatización de los centros educativos públicos andaluces y la Junta de Andalucía «lo que ha hecho ha sido gastar dinero de fondos europeos en poner refrigeración adiabática en un puñado de centros que asisten ahora a la frustración de ni siquiera poder usar estas instalaciones». Así, han señalado que la Agencia Pública de Educación de la Junta de Andalucía (APAE) «le echa la responsabilidad a los centros educativos, los ayuntamientos se ponen de perfil, las direcciones de los centros se niegan a asumir una responsabilidad que no es suya y a la comunidad educativa no le queda otro camino que la indignación y la protesta».

Asimismo, Escuelas de Calor han criticado que la Consejería de Desarrollo Educativo «no va más allá de recomendar poner en marcha el protocolo de altas temperaturas, que incluye, entre otras, medidas que el alumnado salga de los centros a las 12,00 horas, pasando por alto las dificultades de conciliación de las familias, la pérdida de horas lectivas y los problemas de organización escolar que esto supone al profesorado».

En este sentido, han apuntado que «la APAE ha enviado una carta a los equipos directivos de los colegios e institutos con adiabática instándoles a hacer el mantenimiento de las instalaciones y avisa del peligro de legionela de no hacerlo, pero no se hace cargo del coste económico que ello conlleva». Los consejos escolares de los centros a«ceptan impotentes no tener recursos para este mantenimiento y parece haber pensado en las características de una refrigeración que los expertos consideran inadecuada para este uso por estar más indicada para uso industrial», han añadido.

Desde la plataforma de familias y AMPA Escuelas de Calor han hecho un llamamiento a las familias "a movilizarse y hacer llegar a la Consejería de Desarrollo Educativo y todos los entes con responsabilidad la indignación y rechazo más absoluto por la situación de temperaturas que soportan nuestros hijos y sus docentes, máxime cuando hay una ley de obligado cumplimiento que sigue abandonada en un cajón.