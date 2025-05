Mazón celebra la aprobación de los presupuestos en Les Corts: "Es un paso muy importante. Y mañana, a trabajar"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha celebrado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat para 2025 este miércoles en Les Corts gracias a los votos de PP y Vox y ha destacado que las cuentas permiten «tener recuperación, estabilidad, certidumbre y los pies bien armados para avanzar con más rapidez, eficacia y certezas para el pueblo valenciano» tras la situación provocada por la dana del 29 de octubre. «Es un paso muy importante. Y mañana, a trabajar», ha emplazado.

En una breve declaración ante los medios --sin preguntas-- en los pasillos del parlamento valenciano al finalizar la sesión plenaria, pasadas las 23.30 horas, el jefe del Consell ha reivindicado que estos son «los presupuestos de la recuperación, claramente», pero son también unas cuentas «para toda la Comunitat Valenciana». «Son los presupuestos que priorizan la reactivación y la recuperación», ha resaltado.

En este punto, ha destacado que las cuentas para el presente ejercicio han salido adelante gracias a un «esfuerzo de diálogo, de consenso y de negociación muy importante» con Vox, algo «que no es menor», y ha puesto en valor que «dos partidos diferentes» hayan podido llegar a este acuerdo.

Por eso, ha reiterado su agradecimiento a Vox --«lo hacía esta mañana en condicional y ahora con certeza»-- por «poner por encima de cualquier discrepancia, diferencia y lejanía las necesidades que tiene, en el momento más difícil de su historia, el pueblo valenciano». «Solo puedo hacerlo con Vox, me gustaría poder haberlo hecho con otros que en su momento sí que dijeron que nos iban a apoyar, pero que por razones que tendrán que explicar ellos han decidido no hacerlo», ha añadido, en alusión al PSPV.

Así, Carlos Mazón ha reivindicado en que en «el momento más necesario para dar estabilidad y certeza», cuando «en España no se nos dan, cuando se nos niega la financiación, la liquidez, las impresiones, cuando se nos niega lo que nos corresponde, lo que nos merecemos, cuando se nos niegan las ayudas, la Comunitat Valenciana ofrece certeza, presupuesto y seguridad». «Creo que es lo mínimo que se merecen los ciudadanos, los afectados y los que todavía están necesitando avanzar y acelerar en la recuperación», ha aseverado.

Rechaza "guerras" y "relatos políticos"

En esta línea, el jefe del Consell ha hecho hincapié en que las cuentas aprobadas este miércoles son «para acelerar en la recuperación» y ha rechazado llevar a cabo «guerras políticas» ni «relatos políticos» ni tampoco «para jugar con lo que no se tiene que jugar». «Hoy era el día menos indicado para hacer batallas políticas, partidistas o partidarias», ha considerado. Frente a ello, ha valorado que hoy «algunos sí que hemos puesto encima de la mesa los presupuestos que necesita nuestra tierra».

Por todo ello, y «más allá de estar más o menos contento, más o menos satisfecho», ha recalcado que «lo que es importante es nuestro compromiso, el de 40 diputados del PP y los diputados de Vox y de un gobierno valenciano que va a ejecutar los presupuestos». Un gobierno «que ya ha empezado con la recuperación, que lleva siete meses trabajando en la mayor movilización de recursos de la historia de la Generalitat, porque es demostrable y se puede acreditar, pero creo que hemos estado a la altura», ha dicho.

"certidumbre" frente a la "falta de apoyo" del gobierno

Finalmente, ha transmitido un «mensaje de certidumbre, de acelerar, de a pesar de los solos que estamos y de la falta de apoyo del Gobierno de España, de la falta de los recursos que necesitamos»: «Aquí sí que hay una Generalitat que está a la altura, que quiere dar certeza, que da certidumbre, que ofrece presupuestos. Porque la obligación de cualquier gobierno es, al menos, presentarlos, y si tienes la capacidad de aprobarlos como hoy, damos seguridad, certeza y a por ello vamos».

«A esta tierra no la va a parar nadie y el compromiso de este gobierno no lo va a parar nadie. Y al acelerar, al exigir y al reivindicar con todas las de la ley lo que necesita nuestra gente no nos va a parar nadie. Así que hoy es un paso muy importante. Y mañana, a trabajar, a seguir trabajando y a seguir ejecutando. Y a seguir preparando nuevas ayudas, que ya las estamos preparando, a seguir preparando el plan de recuperación, a contar con todas las administraciones que quieran participar», ha continuado.

Y ha garantizado: «Esta tierra, cuando se pone a trabajar, no hay quien la pare. Y vamos a remontar esta situación, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con todo el compromiso, con todo el rigor, apretando los dientes y trabajando mucho. Pero había que dar certezas, había que dar un marco de estabilidad. Hoy tenemos esa estabilidad, esas certezas, y desgraciadamente el Gobierno de España no nos las da. A trabajar, a trabajar y a trabajar por nuestra tierra».