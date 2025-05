Junta cree "formato inservible" la Conferencia de Presidentes tras la reunión previa en Madrid: "No hay orden del día"

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha calificado este miércoles de «formato inútil, inservible» la Conferencia de Presidentes, que el 6 de junio se celebrará en Barcelona, al argumentar tras la reunión preparatoria que se ha celebrado en Madrid que «se ha venido a querer imponer un formato de Conferencia de Presidente para que vuelva a ser un monólogo del presidente del gobierno».

«Si no me equivoco ha sido 11-7 la votación y, por tanto, no hay orden del día», ha afirmado Sanz en una comparecencia informativa tras un encuentro de Gobierno y comunidades que ha presidido el ministro Ángel Victor Torres.

Ha abierto la puerta el consejero de la Presidencia a que sea el propio Reglamento de la Conferencia de Presidentes el que propicie que «dentro de unos días nos permite introducir los puntos y habrá que aceptarlos», para calificar de «sinsentido» que el Gobierno «no haya aceptado las propuestas de la mayoría de las comunidades autónomas».

Ha apuntado en este sentido que un artículo del Reglamento propicia que las comunidades autónomas «podamos establecer un orden del día», antes de calificar de «atropello» la negativa a usar esa vía.

«Hemos pedido que conste en acta que lo hubiéramos hecho hoy», ha explicado sobre el uso de esa vía.

El consejero de la Presidencia ha apuntado que «se ha rechazado la propuesta para aprobar el orden del día y se ha rechazado una buena parte de las propuestas de las comunidades autónomas», y ello ha empujado a que «once comunidades autónomas hemos tenido que votar en contra de un orden del día que dejaba afuera asuntos importantísimos que le preocupan a los españoles y a los andaluces».

Sanz ha considerado que esa negativa a pactar los contenidos «es un fraude para los españoles» por cuanto ha esgrimido que «se va solamente a escuchar al presidente del Gobierno sin que conteste a nadie».

Entre las peticiones de las comunidades autónomas ha señalado materias como la crisis energética, para lamentar aquí que «no se quiere hablar del déficit en la red eléctrica», por lo que ha inferido que «no se va a hablar del problema real de lo que fue el apagón».

«No se quiere hablar de inversiones se van a hacer para evitar el caos ferroviario», ha proseguido lamentándose el consejero de la Presidencia, quien ha apuntado que «no se quiere hablar de los problemas reales que han sufrido los españoles y los andaluces, atrapados durante 12-14 horas».

A estos temas ha sumado otros como los profesionales sanitarios, control de fronteras e inmigración, la reforma de la justicia a partir de una norma del Estado, por lo que ha concluido que el rechazo a abordar un conjunto de temas «es una tomadura de pelo».

Tras esgrimir que «las comunidades autónomas recuerdo que también somos Estado», ha señalado que «hay de todo menos la búsqueda de consenso, la búsqueda de solución a los problemas de los ciudadanos y permitir que se debatan los problemas».

«Hay cosas que son inasumibles y lo que pretenden es solamente que se hable de lo que le interesa tapar al Gobierno, que son sus vergüenzas», ha continuado reflexionando Antonio Sanz, quien pese a todo ha considerado que «seguiremos trabajando en presentar esas propuestas».

Preguntado por la posibilidad de celebrar una nueva reunión, ha asegurado que «lo solicitaremos si no nos convocan», para reconocer que «no sé si habrá reunión», aunque ha asegurado que «si lo proponemos una mayoría de comunidades autónomas no hace falta debate, se introducen» los temas propuestos.

«El reglamento es indubitable. Dice el 5.2 C que si lo proponen una mayoría de comunidades autónomas se introduce en el orden del día», ha vuelto a remarcar el consejero sobre el contenido de la Conferencia de Presidentes.

«Muy mal llevado hoy el comité preparatorio por parte del ministro», ha apostillado el consejero de la Presidencia.