PSOE propondrá la comparecencia de Maribel Vilaplana en la comisión de la dana en el Congreso tras pedirlo las víctimas

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha confirmado que el PSOE propondrá la comparecencia de la periodista Maribel Vilaplana en la comisión de investigación de la dana en el Congreso, después de que las víctimas de las riadas «quieren que vaya a declarar», aunque ha precisado que su partido todavía está «trabajando» en el plan de trabajo porque hay de tiempo «hasta el viernes».

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas este miércoles en Les Corts Valencianes sobre una información de 'elDiario.es' que asegura que el PSOE duda si debe incluir a la comunicadora en su lista de personas que deben comparecer en la comisión en la Cámara Baja.

«Yo soy la misma persona, no me puedo desintegrar. De hecho, presenté el plan de trabajo que el Partido Socialista aquí en Les Corts Valencianes habíamos preparado y ahí estaba la señora Maribel Vilaplana, pero también estaban, por ejemplo, las víctimas, cosa que como saben se tumbó», ha expuesto. Así, ha aprovechado para denunciar el «veto claro» por parte del PP y Vox «primero a la voz de las víctimas y luego a declaraciones como por ejemplo la de Maribel Vilaplana».

En cualquier caso, ha señalado que los socialistas se encuentran «todavía trabajando el plan de trabajo» de la comisión de investigación en el Congreso, «porque tenemos hasta el viernes», pero ha recalcado que existe «un compromiso que adquirió el presidente del Gobierno --Pedro Sánchez-- con las víctimas --de la dana-- la semana pasada y era que atenderíamos las peticiones que nos hicieran».

Morant ha hecho hincapié en que la de la Cámara Baja es «la primera comisión en la que se les ha dado la oportunidad de comparecer» a las víctimas de las inundaciones del pasado 29 de octubre y ha especificado que estas «nos van a dar nombres para comparecer» en dicho foro. «Nos van a facilitar también nombres de técnicos que consideren tienen algo que aportar y también de testigos», ha apuntado.

En esta línea, ha desvelado que los socialistas han «conversado» con las víctimas y estas «quieren que vaya a declarar la señora Maribel Vilaplana» en la comisión del Congreso, razón por la cual el PSOE lo propondrá en su plan de trabajo.

Lamenta que otros partidos "no respetan los tiempos"

Mientras, ha lamentado que parece que haya «otros partidos que no respetan los tiempos y que tienen ganas de ir sacando titular a titular» y ha argumentado: «No tengo que desmentir nada que todavía no ha existido».

«El plan de trabajo del PSOE en el Congreso para la comisión de investigación todavía no se ha presentado y, por tanto, lo que no entiendo es que tenga que estar confirmando o desconfirmando cosas que todavía no existen», ha afirmado.

Precisamente, este mismo miércoles, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha hecho hincapié en que Vilaplana, quien «supuestamente» comió con el 'president' Carlos Mazón el día de la dana, debe acudir a la comisión de investigación en el Congreso.