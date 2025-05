El Último de la Fila presenta en Barcelona su gira de retorno, con una canción nueva "buenísima"

El Último de la Fila, el grupo formado por Manolo García y Quimi Portet, ha presentado este miércoles en Barcelona su gira de retorno a los escenarios durante 2026: «Lo que caerá será una canción nueva. Una que estamos haciendo muy buena, buenísima, y la tocaremos», ha avanzado García durante una rueda de prensa en el Ateneu Barcelonès.

Portet ha detallado que se publicará en una fecha cercana al inicio de la gira, y que están trabajando en ello, pero que no es una cosa oficial: «Estamos en la fase de sobremesa todavía».

El grupo recorrerá en España 9 ciudades españolas y comenzará en Fuengirola (Málaga) el 25 de abril, después llegará al Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona el 3 de mayo, para posteriormente ir a Roquetas de Mar (Almería) el 16 de mayo, Madrid (23 de mayo), Bilbao (30 de mayo), A Coruña (13 de junio), Avilés (Asturias) (20 de junio), Sevilla (27 de junio) y Valencia (4 de julio).

Sobre la longitud de la gira, Portet ha sostenido que desde un principio tuvieron claro que debía ser comprimida en el tiempo porque tienen sus propias vidas aparte de El Último de la Fila y porque no es su intención resucitar perennemente, en sus palabras: «Podría ser, pero en principio la intención es solo realizar este proyecto».

Sobre la posibilidad de hacer un segundo concierto en Barcelona o Madrid, García ha opinado: «Sería un acto de vanidad pensar que vamos a hacer un segundo. Sería disparate, en principio no. Hombre, si el primer día se vende en una hora, igual nos dirán: 'Oye, hay que hacer otro'. Pero no pensamos en eso, somos más humildes. Ya con esto estamos muy contentos».

"cazar al mamut"

Sobre si mantienen la química entre ellos tras tantos años separados, Portet ha contado que nunca les ha pasado que no la hayan tenido, y que aunque no siempre están de acuerdo, cuando no lo están «siempre hay alguien que puede convencer al otro muy fácilmente, muy rápidamente», en 10 segundos concretamente.

«Cuando trabajamos juntos, nos dimos cuenta que de lo que se trataba era de cazar al mamut juntos. El mamut es muy difícil de cazar. Entonces, hostia, si este hace unas lanzas cojonudas, y este hace unos pozos para que caiga el mamut cojonudos, pues somos un equipo. ¡Y notamos que funcionaba, que caía el mamut!», ha apostillado García.

Han explicado que formarán parte de su banda músicos con los que ya trabajaron en su momento o con los que han seguido trabajando en solitario, con los que tienen textualmente una complicidad clásica y atávica, y que, a diferencia de con el disco 'Desbarajuste piramidal' de regrabaciones, no experimentarán: «Tocaremos como tocábamos antes y creo que mejor, porque han pasado años y hemos aprendido un poco más», ha dicho Portet.

Cambios en la industria

García ha reflexionado sobre el estado de la industria, y ha considerado que todo el mundo ve que está peor y que se ha perdido el cariño que los responsables de las discográficas tenían hacia el arte: «Trabajamos para unas sombras, unas personas que no sabemos dónde están, y que se llevan todo el saco lleno con nuestro trabajo, con nuestra ilusión».

Al paso del tiempo se ha referido también Portet, que ha bromeado sobre la edad de ambos, preguntado por el estado de sus articulaciones y posibles lesiones de cadera: «Llegaremos a la primavera del próximo año con una cierta movilidad. Evolucionando por estos escenarios maravillosos con cierta dignidad».

«Lo haremos con toda la ilusión. Yo diría que tenemos una salud aceptable para el proyecto que tenemos. Tenemos una alimentación sana, hacemos un mínimo de ejercicio, bebemos con moderación...», ha ironizado.

Precio de las entradas

Finalmente, han explicado que ellos mismos han intervenido en el precio de las entradas para los conciertos, para que fuera de entre 65 a 95 euros, y no fueran más caras: «No podemos cambiar la forma en que se venden las entradas de hoy en día, pero sí hemos podido hablar sobre como queríamos que fueran los precios», ha explicado Portet.

Sobre si les han ofrecido tener palcos VIP en los conciertos, ha dicho que ha sucedido, pero que no lo ven claro: «¿A quién pones? ¿A los fisioterapeutas? Sería una maravilla, pero creas un precedente de discriminación con otras profesiones interesantes. No somos demasiado partidarios. Pondríamos a los de Poblenou, los de Vic o los de Guinardó. Cuando se nos ha propuesto esto, en principio hemos dicho que no lo vemos».

Por su parte, García se ha mostrado partidario de que se vendan las entradas como siempre, en sus palabras, en las tiendas de discos, y ha alertado contra la reventa: «De repente alguien te dice que está viendo entradas a 400 euros. ¡La madre que les parió! Por favor, que todo el mundo comprenda que es un abuso. Es una mierda, hablando claro. Hay músicos que les da igual, a nosotros no», ha sentenciado.