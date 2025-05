Mazón avanza nuevas ayudas e inversiones y destaca que Gan Pampols "ultima" el plan de reconstrucción tras la dana

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que el vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, Francisco José Gan Pampols, «está ultimando» el plan de reconstrucción tras la dana, que se presentará «a finales de junio». Además, ha avanzado nuevas ayudas e inversiones para los afectados por las riadas, que dará a conocer «en las próximas semanas».

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios en Alicante, donde ha participado este miércoles en el foro de directivos Opendir de 2025, organizado por la asociación empresarial El Círculo-Directivos de Alicante, en el Auditorio de la Diputación (ADDA).

En concreto, el jefe del Consell ha apuntado que el plan de reconstrucción contará con «decenas, por no decir cientos, de iniciativas trabajadas, preparadas y, lo más importante, presupuestadas».

En este punto, ha puesto en valor la previsión de que este miércoles por la tarde, «si no hay ninguna novedad», PP y Vox saquen adelante con sus votos en Les Corts los presupuestos de la Generalitat de 2025, que ha ligado a la recuperación tras las riadas del 29 de octubre para que la Comunitat Valenciana esté «preparada» y «a pesar de que está demasiado sola en esta tarea».

Para Mazón, la aprobación de las cuentas autonómicas es «sin duda» el inicio de una «nueva etapa» y «una senda ya puesta en marcha» con ayudas y desgravaciones fiscales para los damnificados por las riadas.

También ha recordado que recientemente se ha puesto en marcha el bono viaje turismo, que está teniendo «una extraordinaria acogida». Así, ha avanzado que «pronto» se pondrá en marcha un bono comercio y un bono hostelería, además de nuevas líneas económicas de apoyo para quienes perdieron sus coches en las riadas, «a pesar de que hemos aprobado ya 80.000 ayudas frente a cero del Gobierno de España».

«Vamos a presentar nuestro plan de reconstrucción, que está siendo minuciosamente trabajado por todos los departamentos de la Generalitat y con la sociedad civil. Es, sin duda, una etapa de acelerar en la reconstrucción, es una etapa de confirmar con mayor énfasis, con mayor ilusión y con mayor determinación y con mayor compromiso, si cabe, el esfuerzo que toda la Generalitat está haciendo», ha aseverado.

Según el 'president', «jamás» se han movilizado «más recursos en menos tiempo» como ahora y con un plan y unos presupuestos «serios», en el «mayor esfuerzo de la historia» de la administración autonómica valenciana.

En esta línea, ha lamentado que no haya «ni una comisión mixta ni una coordinación por parte del Gobierno de España», tras lo que ha enfatizado que la ciudadanía de la Comunitat Valenciana «va a volver a demostrar que está a la altura». «Que podemos, que sabemos y que queremos», ha apostillado.

«Por lo tanto, es tiempo de más compromiso, de más trabajo, de hacerlo más rápido, de llegar a todo el mundo y de hacerlo con los presupuestos. Nosotros sí que vamos a ser capaces, insisto, a horas de la votación final, de poder ponerlos en marcha», ha resaltado sobre las cuentas autonómicas.

"voy a continuar y a cumplir con mi compromiso"

De otro lado, preguntado por si va a seguir al frente del cargo durante la reconstrucción, ha afirmado que va a continuar y a «cumplir» las «24 horas del día» para «estar pendiente de la reconstrucción, de la Comunitat Valenciana y del compromiso asumido».

«En cualquier caso, os lo digo muchas veces, las reflexiones sobre mi persona son la última prioridad. Lo dije desde el principio. Esto no va de Carlos Mazón. Esto no va de cálculos políticos; en eso están los demás. Yo estoy en mi compromiso. Y en ese compromiso, mi figura personal, que yo comprendo que a algunos les guste calibrar sobre eso, no tiene ninguna importancia, y mucho menos para mí. Mi compromiso es ese», ha zanjado Mazón.