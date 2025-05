Los trabajadores del tranvía de Zaragoza convocan paros parciales a partir del 1 de junio

El Comité de Empresa de Tranvías Urbanos de Zaragoza ha anunciado que se han visto «obligados» a convocar paros parciales a partir del próximo domingo, 1 de junio, tras «meses de bloqueo» por parte de la concesionaria en la negociación del III Convenio Colectivo.

Los paros parciales comenzarán en el turno nocturno de los fines de semana, de 00.00 a 02.30 horas.

«Después de múltiples intentos de alcanzar acuerdos razonables, la empresa sigue negándose a escuchar, no mejora las condiciones laborales, no quiere acordar soluciones y no respeta el derecho básico a trabajar con dignidad y seguridad», ha señalado el Comité en un comunicado.

Los trabajadores denuncian «turnos maratonianos» de hasta nueve horas durante siete días seguidos, falta de descanso real, jornadas partidas con «turnos centrales sin tiempo para comer» o «servicios imposibles que impiden conciliar la vida familiar».

Del mismo modo, señalan que el tranvía cuenta con más usuarios cada día, pero con la misma plantilla. Además, el absentismo «se ha disparado» y la accidentabilidad ha aumentado sin que la empresa actúe y que el proyecto de explotación no se cumple, añaden.

«Lo hemos intentado todo para desbloquear el conflicto», asegura el comité, con propuestas concretas como servicios entre las 07.30 y las 08.00 horas que permitan «recuperar fuerzas y conciliar, o contabilizar los desplazamientos hasta las salas de descanso, a lo que »la empresa se negó rotundamente", al igual que a ampliar el descanso de 20 a 30 minutos.

«No pedimos un lujo, pedimos sentido común», agregan, reclamando «turnos humanos, previsibles y conciliables, eliminación de jornadas partidas, descansos efectivos y reales, más personal ante más carga de trabajo, formación, regulación y condiciones seguras, fin de las sanciones como herramienta de presión y cumplimiento del proyecto de explotación».

Por otro lado, apelan a la ciudadanía, a la que piden su apoyo porque «si las conductoras y conductores van al límite, si no pueden descansar, si no tienen condiciones justas, el servicio se resiente, la seguridad se compromete y la ciudad pierde».

Por último, hacen un llamamiento al diálogo a la concesionaria, si bien advierten de que no van a seguir aceptando «más imposiciones, más desgaste ni más silencio».