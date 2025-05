Unos 3.200 personas se manifiestan en Huelva para solicitar una sanidad pública "de calidad"

Un total de 3.200 onubenses se han manifestado este martes para reivindicar una sanidad pública «digna y de calidad», en una movilización convocada por la asociación Onubenses Unidos por una Sanidad Pública de Calidad (Onusap) bajo el lema 'Por nuestra sanidad pública' y que se ha desarrollado desde el antiguo Estadio Colombino hasta la plaza de Las Monjas, donde se ha leído un manifiesto.

Desde Onusap han lamentado que Huelva sea la provincia «más deficitaria» de Andalucía en materia sanitaria, «sin Hospital Materno Infantil, y los chares, que siguen en el limbo mientras los hospitales padecen la saturación y falta de espacio que esos centros podrían haber aliviado» y con «la desaparición de una Atención Primaria ágil y resolutiva», a lo que se suma las «listas de espera inasumibles, las mayores de Andalucía, retrasos en pruebas diagnósticas e intervenciones, plantillas escasas y fuga de profesionales, víctimas de una política de contrataciones miserable, entre muchos otros problemas».

En este contexto, el presidente de la asociación, Diego Mora, ha hecho un llamamiento para que «se preste más atención a Huelva y se tenga en cuenta que, detrás de esas listas de espera y de todas esas personas sin acceso a un especialista, hay ciudadanos que sufren y que sienten dolor». Así, ha reclamado «una política sanitaria onubense que piense en Huelva y en sus pacientes, porque no somos diferentes ni menos que el resto de Andalucía».

Asimismo, ha recalcado que, aunque la Junta de Andalucía haya inaugurado cinco nuevos centros de salud, «si no se dotan de personal, esas infraestructuras no sirven de nada; son solo ladrillos. Lo que necesitamos es profesionales que atiendan a las personas». También ha criticado que la Junta «saque pecho» de haber invertido 40 millones de euros en material sanitario, señalando que «no tiene sentido instalar un TAC nuevo si por las tardes permanece cerrado por falta de técnicos, lo que obliga a derivar pacientes a la sanidad privada».

"sí hay personal sanitario"

Del mismo modo, Mora ha afirmado que «sí hay personal sanitario, pero se les deja fuera porque se les ofrece contratos de mes en mes». En este sentido, ha recordado que las movilizaciones como esta «llevan más de 20 años realizándose, no solo con el actual gobierno». Por ello, ha insistido en la necesidad de «sectores comprometidos con Huelva que no permitan que esta situación continúe», al tiempo que ha señalado que «la sanidad privada no tiene dificultades para encontrar médicos».

Así, ha calificado la situación de «dramática» y ha instado al Partido Popular a «revisar su discurso», subrayando que «ya no sirven las justificaciones basadas en la inversión histórica, la falta de médicos o la herencia recibida, porque ese relato está agotado». Además, Mora ha enfatizado que esta protesta «no tiene color político, porque luchamos por un bien común que es el ciudadano que sufre».

Por último, en relación con el Plan Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS), presentado este martes por la Junta para reforzar la cobertura en los centros sanitarios de la costa, Mora ha denunciado que este año «habrá 182 médicos menos que el verano pasado». Esta reducción, ha advertido, provocará «el cierre de más centros de salud en horario de tarde y la falta de atención urgente las 24 horas en muchos puntos de la costa», una situación que ha calificado como «peligrosa».

En su manifiesto, Onusap ha lamentado que hace diez años se protestaba porque «a los niños de Huelva teníamos que enviarlos a Sevilla para operarse de un apéndice o de una fractura» y «hoy seguimos igual» y porque «teniendo la tasa más alta de cáncer de pulmón teníamos que mandar al paciente --y a su familia-- a operar a Sevilla y a Córdoba, y también seguimos igual».

«Hace 20 años que nos prometieron tres chares para atender a tres comarcas distantes de la capital y aún no tenemos ninguno y hace 16 años de las primeras promesas del Materno Infantil porque las mujeres y los niños lo necesitaban para una atención digna, como el resto de andaluces y ahora tenemos vagas promesas de un proyecto reducido a la mitad y que llevan paralizando tres años porque no quieren dárnoslo. Y en pleno 2025 nos quedamos sin Cirugía Vascular, un retroceso de décadas, que pone nuevamente en peligro nuestras vidas», remarca el manifiesto.

Onusap ha criticado que se les acuse de «politizar la sanidad» y subraya que «no se trata de política, sino de supervivencia». «No, no es política, se nos pone en riesgo», ha subrayado.

«Estamos aquí por los más de 60.000 onubenses en lista de espera para una primera visita al especialista, muchos de los cuales, por estadística llegarán tarde al diagnóstico y porque diez meses para que te vea un neurólogo puede significar la diferencia entre diagnosticar a tiempo o no un tumor o un proceso degenerativo o porque en plena pandemia de salud mental hay una espera de cuatro meses y medio para que te vea un psiquiatra y porque muchos pacientes, sin poder permitírselo, se han tenido que hacer pruebas en la privada porque si no la revisión del oncólogo no le va a servir para nada», ha continuado el manifiesto.

Finalmente, tras exponer otros problemas a los que se enfrenta la sanidad pública en Huelva, el manifiesto de Onusap ha concluido señalando que en la Junta «lo saben, pero no les importa porque no les importamos» y que si la inversión es «tan histórica como dicen, por qué no se nota el resultado», por lo que ha pedido que Huelva «diga basta».

"el pueblo de huelva está harto"

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, presente en la manifestación, ha afirmado que «el pueblo de Huelva ya está harto», y ha denunciado que «si el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, está maltratando a la sanidad pública en toda Andalucía, a la provincia de Huelva la está maltratando por partida doble». En este sentido, ha interpelado directamente al presidente andaluz: «¿Esperaría usted 248 días para ser operado, como están esperando, de media, los ciudadanos en el Hospital Juan Ramón Jiménez?».

García ha calificado la situación como «insostenible», señalando que «Huelva es una de las provincias de toda España donde más se está castigando a la ciudadanía en materia de sanidad pública». Por ello, ha celebrado que «este martes el pueblo de Huelva haya salido a la calle a decir: hasta aquí hemos llegado».

Asimismo, ha exigido responsabilidades al presidente Moreno, afirmando que «tiene que dar explicaciones o marcharse», y ha recordado que durante su mandato ya han pasado tres consejeras por la cartera de Salud «sin que se haya aportado ni una sola solución real al problema». Según García, «lo que hay detrás es una estrategia del Partido Popular para desmantelar y privatizar la sanidad pública, agravada además por casos de corrupción que siguen sin resolverse».

Así, la vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, María Márquez, ha aseverado que «es imposible salir a la calle en Huelva y no encontrarse con alguien que está indignado, que se siente absolutamente vulnerable, indefenso, porque está esperando una cita con el especialista o está esperando una operación y no encuentra una respuesta en la sanidad pública en la provincia».

La socialista ha enfatizado que «estamos apoyando a los onubenses que han decidido echarse a las calles para defender con uñas y dientes la sanidad pública, porque sabemos que es lo más sagrado e importante que tenemos, sobre todo, ante la vulnerabilidad que puede sentir cualquier persona», ha remarcado. «La política privatizadora que daña directamente la vida y la salud de la gente y que pone en riesgo lo más importante que es la vida», ha apostillado.