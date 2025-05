Almeida echa en cara a Ortega la "botefada" ciudadana de la mayoría absoluta del PP y le espeta "que no pega palo"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha echado en cara al portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, la «bofetada» que la ciudadanía le dio hace ahora dos años en forma de mayoritaria absoluta del PP, para espetarle que trabaja poco, «no pega palo al agua», «trabaja menos que Jéssica (la expareja de José Luis Ábalos) en Ineco».

En el Pleno de Cibeles, el portavoz de Vox ha hecho una enumeración de todas las cosas que Almeida ha hecho mal, desde «prometer en campaña derogar Madrid Central y multiplicarlo por 360 con una recaudación de un millón de euros de multas diario», «prometer en 2019 construir 15.000 viviendas y no hacer ni 4.000», «darle patente de corso a los okupas mediante informes de vulnerabilidad que no revisan» o «dar veracidad a las denuncias falsas contra los hombres en los espacios de igualdad convertidos en chiringuitos del feminismo de la extrema izquierda y auspiciados por su Alcaldía».

Almeida le ha contestado que mañana se cumplirán dos años desde que el PP consiguió mayoría absoluta en la ciudad. «Supongo que es porque consideraron que hicimos las cosas bien y usted, tres meses antes de las elecciones en mi despacho me garantizó en mi cara que no iba a tener una mayoría absoluta y que iba a tener que contar con usted como vicealcalde. Y yo le dije que no quería que Madrid estuviera sometido a las políticas de la izquierda pero tampoco al chantaje de Vox», ha lanzado a Ortega.

La "bofetada" a ortega

«Usted pretendió abofetear a este Gobierno y los madrileños le abofetearon políticamente justo hace mañana dos años», ha lanzado al portavoz de Vox, después de reconocer que «es cierto que hay problemas» pero ha rechazado de plano la visión «apocalíptica» que tiene Ortega de la ciudad.

«Usted dice que yo no hago las cosas bien. Yo afirmo que usted no trabaja, que no pega un palo. Dicho de otra manera, usted trabaja en este Ayuntamiento menos que Jéssica en Ineco», ha ironizado, después de trasladarle que seguro que está «asombrado con las 37 horas y media de Yolanda Díaz porque usted no trabaja ni 10 horas al mes en este Ayuntamiento siendo el portavoz del grupo municipal de Vox».

«Pese a que odia y detesta a los chiringuitos, el señor Ortega Smith se levanta 147.000 euros al año con dos retribuciones públicas, la del Congreso de los Diputados y la del Ayuntamiento de Madrid. Eso es Vox en estado puro. Ese es Javier Ortega Smith. No hay político mejor pagado, con menos dedicación y menos trabajo en esta ciudad», ha concluido.