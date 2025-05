Mazón dice que las víctimas de la dana siempre han podido estar en la comisión de investigación: "Ni hay veto ni habrá"

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que «todas» las asociaciones de víctimas y damnificados por la dana del pasado 29 de octubre, que dejó 228 muertos en la provincia de Valencia, han podido participar «desde el principio» en la comisión de investigación de Les Corts sobre la riada. «Ni ha habido veto ni lo hay ni lo habrá», ha apostillado.

En estos términos se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios en Benidorm (Alicante), al ser preguntado por el acuerdo en la mesa de la comisión de investigación para que puedan comparecer asociaciones de víctimas y damnificados, así como afectados a nivel individual.

El jefe del Consell ha afirmado que en las últimas semanas ha asistido «un poco sorprendido» a una «polémica artificial por parte de los grupos de la oposición, sobre todo de PSOE y Compromís, que han dicho que había un veto a las víctimas». «Algunos se esmeran en querer trasladar una realidad que no es así y hablan de cosas que no se le hubieran ocurrido a nadie en su peor imaginación», ha enfatizado.

Y ha dicho que se ve «obligado» a negar vetos a las víctimas y a los damnificados porque se ha repetido «tanto» una «mentira» en algunos casos «que a ver si alguno se la va a creer». «No es así, no es así», ha añadido.

En esta línea, ha aseverado que «cuando se hizo el plan de trabajo» había muchas entidades «que todavía estaban en proceso de constitución y lo que se quiso fue abrir un plan de trabajo flexible» para que «conforme las asociaciones quisieran voluntariamente participar, no solo de víctimas, sino también de afectados, lo pudieran hacer».

«Ahora parece que hay un grupo importante de asociaciones ya constituidas y entiendo que los grupos de Les Cortes se han dirigido a la Conselleria de Justicia para saber cuáles son y hacerles ese ofrecimiento», ha afirmado el 'president', que ha apuntado que «a lo mejor resulta que todavía se constituye alguna asociación más y seguirá estando abierta esa comisión de investigación».

"confusión innecesaria"

En este contexto, Mazón ha reiterado que «no ha habido nunca ningún veto» y ha pedido «no jugar con estas cosas» porque se puede generar una «confusión innecesaria» en alguna víctima. «Desde el primer momento que se puso en marcha esa comisión de investigación, que yo propuse en Les Corts, se tuvo claro que estarían las puertas abiertas de manera permanente», ha apostillado.

«Por favor, que no manipulen con eso, porque es un tema muy sensible, y hablar de veto, aparte de que es mentira, que es falso, es que induce a un sufrimiento que no es necesario, porque no es verdad, no lo es», ha incidido.

Para Mazón, «las puertas abiertas siempre son una buena noticia» y cree que «un afectado tiene derecho también a poder trasladar su opinión y las víctimas de manera especial». Sobre estas últimas, ha apuntado que «tienen que tener siempre prioridad», aunque ha manifestado que «una comisión de esta naturaleza tiene que poder darle la opción a todo el mundo que quiera y que pueda participar, porque esto es de todos».

Niega recriminaciones a las víctimas

De otro lado, preguntado por si en alguna conversación con las asociaciones de víctimas les ha reprochado que se reunieran antes con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado que hubiera recriminaciones: «No solamente no han sido mis palabras, sino que, además, en ningún caso, la intención».

En este punto, ha defendido que «nunca» ha informado a los medios de comunicación sobre sus reuniones con víctimas de la dana porque «es lo más respetuoso, sensible y la mejor manera de hacerlo», y ha asegurado que ha tenido con ellas «las puertas abiertas» y «en todo momento». «Me he reunido con muchas que han preferido tener un encuentro discreto y lo hemos respetado», ha manifestado.

«A alguna asociación en particular les escuché en alguna ocasión decir que no se querían reunir conmigo y yo lo he respetado. Luego escuché que no era tan así, sino que les faltaba una llamada mía», ha afirmado el 'president', quien ha dicho que en cuanto fue conocedor de esa postura el viernes las llamó para «recordarles» que la Generalitat está «a su disposición» como «siempre».

Además, se ha dirigido a las víctimas y a los damnificados para trasladarles que «las puertas han estado, están y van a seguir estando abiertas permanentemente». «Nadie que haya querido reunirse conmigo o con cualquier miembro del Consell ha dejado de hacerlo en formato individual, colectivo, asociativo o como han querido», ha apuntado.

Mazón ha afirmado que si los afectados por la dana «han querido dar parte a los medios de comunicación» sobre reuniones «tienen todo el derecho del mundo», al tiempo que ha dicho que no considera que él tenga que dirigirse a las víctimas a través de la prensa.

«Yo no llamo a las víctimas y a continuación a los medios de comunicación para trasladar un mensaje de ninguna naturaleza. Creo que es lo más respetuoso. Otros sí que convocan a los medios», ha subrayado.

Y ha zanjado: «Es nuestra manera de hacerlo con discreción. Si es que ellos quieren y si quieren con los medios delante, que sea decisión de ellos, pero no de los políticos. Así es como yo considero que tengo que abordar esta situación, como siempre lo hemos hecho».