Una campaña busca prevenir la adicción a las tecnologías en todas las edades de la población de Zaragoza

El Ayuntamiento de Zaragoza ha lanzado una campaña para prevenir la adicción al uso de la tecnología, que está dirigida a todas las edades, con la finalidad de reflexionar e intentar restringir el tiempo en el que especialmente se consume o se vuelca contenido propio en las redes sociales.

«Pasa de pantalla, salta a la realidad» es el lema de esta iniciativa que se podrá visualizar en mobiliario urbano de la ciudad y en el transporte público con autobuses vinilados y, por supuesto, en las redes sociales.

Aunque esta dirigida a todo tipo de público se focaliza especialmente en los jóvenes y adolescentes, dado el elevado tiempo en el que están expuestos a las pantallas, y en la campaña se representan escenas en las que se trata de concienciar del perjuicio que puede tener el abuso de las tecnologías en diversos ámbitos y situaciones diarias que les pueden resultar muy familiares.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha presentado esta campaña en el espacio Zaragoza Joven, y ha estado precedida de una representación llevada a cabo por actores y psicólogos en la que han expuesto una situación de 'sexting' con la finalidad de que los 66 jóvenes del IES Pablo Gargallo y del Centro Océano Atlántico se conciencien de los riesgos que conlleva.

Se trata el programa de teatro 'Conectad@ a ti' impulsado por el Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) que combina la participación activa y creativa del alumnado para que tomen conciencia de la adicción a la nuevas tecnologías.

Oportunidad

A lo largo de este curso, 835 estudiantes y 49 docentes, pertenecientes a 16 centros educativos de Zaragoza, han participado en este programa del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza. De manera interactiva y atractiva para los jóvenes, se trabajan las temáticas del uso, abuso y mal uso de las nuevas tecnologías, la autoestima e identidad dentro y fuera de la red, las relaciones positivas y las habilidades de relación online y offline.

En declaraciones a los medios de comunicación, Marian Orós, ha explicado que a raíz de un estudio del año 2023 surge la idea de trabajar en tres ámbitos con respecto a las adicciones conductuales o las adicciones a pantallas.

Por un lado, se encuentra la prevención, información y asesoramiento en el CMAPA y también en las familias de cómo gestionar estas situaciones de manera individualizada, cuando «los chavales no es que tengan un mal uso, sino que ya hay abuso y puede haber ciertos problemas de carácter más importante». Otro aspecto es trasladar al conjunto de la sociedad la reflexión del «mal uso o el uso poco sano de las redes sociales» que no es exclusivo de la gente joven, sino que puede ocurrir en todos los tramos de edad.

Orós ha argumentado que se titula 'Pasa de Pantalla, Salta a la Realidad' porque «vivir en la pantalla lo que hace es atraparte en una vida que no es real». Las redes sociales y la tecnología «están para quedarse, son una gran oportunidad, pero si no tenemos una relación sana con las tecnologías, si no somos conscientes y si abusamos, se puede convertir en una prisión», ha alertado.

Muy demandado

Entre los servicios que presta el CMAPA para la prevención y la atención de las adicciones a las nuevas tecnologías, está la asesoría digital Des-conectando, dirigida a adolescentes, jóvenes y sus familias. Durante el último año ha realizado 44 intervenciones, 39 de ellas con menores de edad.

Orós ha subrayado que es un programa muy demandado y se ha mostrado convencida de que cuando se tengan las cifras de todo el año «se incrementarán, porque es un programa muy demandado», ha reiterado.

Las informaciones que se ofrecen, sobre todo a madres y padres, están enfocadas a ofrecer orientación y herramientas de comunicación y organización familiar, haciendo especial hincapié en aquellas relacionadas con las normas, límites, modelos y estilos educativos con respecto a las pantallas.

Tras una primera evaluación --iniciada siempre a demanda de las familias o tutores legales--, el personal técnico del CMAPA planifica la intervención adaptada a las necesidades de cada situación. Se puede programar una intervención psicoterapéutica individual, con sesiones en las que participa la familia y el o la menor, en las que se abordan aspectos a mejorar en el ámbito familiar, educativo-académico, social y relacional y que potencien un buen uso de las pantallas.

En estas sesiones se trabajan aspectos como el autocontrol, la gestión de la ira, el control de los impulsos de conexión digital, y estrategias psicológicas que ayuden a mejorar el estrés emocional provocado por la presencia descontrolada de las pantallas.

En algunos casos, también se utilizan las intervenciones grupales, con talleres en los que, a través del modelaje, se trabajan aspectos relacionados con la mejora de las pautas y estrategias a desarrollar en relación a las pantallas.

En esta asesoría municipal, el abuso y mal uso de Internet está siendo la causa de mayor demanda en cuanto a tecnologías se refiere. El perfil es el de un adolescente de entre 12 y 17 años, que abusa de pantallas en cuanto a tiempo --más de dos horas diarias-- y contenido --videojuegos multijugador--.

Las chicas, que representan un 20 por ciento de las demandas, responden a un perfil de abuso de redes sociales, como YouTube, Tik-Tok e Instagram, y con una mayor sobreexposición a ellas.

último estudio municipal

Según el último 'Estudio sobre el juego con apuesta y otras conductas adictivas en adolescentes y jóvenes de Zaragoza', elaborado por el Ayuntamiento, al 21% de los jóvenes zaragozanos les resulta «muy complicado o imposible» dejar de usar Internet de forma frecuente.

Entre las conclusiones del estudio, en el que han participado 1.129 jóvenes de entre 12 y 25 años residentes en Zaragoza, destacan que navegar por Internet por diversión es la actividad de tiempo libre mayoritaria; 7 de cada 10 lo realiza con una frecuencia de entre 5 y 7 días por semana; más que practicar deporte el 68% al menos un día a la semana; salir con amigos, el 62% al menos un día; y, a la cola de las opciones de ocio está el leer o realizar otros hobbies, como cantar, pintar o tocar instrumentos musicales.

La media de tiempo dedicado a Internet entre la población de 12 a 25 años es de 4,37 horas diarias entre semana; sube a 5,82 horas el fin de semana. Para los menores, entre 12 y 17 años, esta cifra aumenta los fines de semana a 6,17 horas al día. Sobre redes sociales, sabiendo que el 79,6% puede usarlas cuando quiera y el tiempo que quiera, el 59,5% de los jóvenes y niños destina más de 2 horas al día a estar conectados, por diversión. El 16%, más de 6 horas al día.

Según este estudio, la mayoría de jóvenes y adolescentes considera que usar el móvil o Internet más de 2 horas al día para jugar o usar redes sociales genera pocos problemas o ninguno. Un 20% se ha sentido acosado, amenazado o ha sufrido bulling en Internet. La media de edad a la que se juega con dinero, por primera vez, en Internet es de 13,4 años.

Cmapa

El CMAPA es un recurso público y gratuito del Ayuntamiento de Zaragoza, atendido por un equipo multidisciplinar. Cuenta con profesionales de la psicología, medicina, psiquiatría, enfermería, trabajo social, educadoras y personal administrativo.

Se dirige a personas y/o sus familiares con problemas asociados a conductas adictivas y a instituciones públicas y privadas: educativas, sanitarias, comunitarias u otras que demanden atención, prevención, formación o información sobre conductas adictivas.