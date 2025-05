Detenido un promotor inmobiliario por una macroestafa en la venta de garajes y trasteros en la ciudad de Huesca

Miembros de la UDEV de la Comisaría Provincial de Huesca, en el marco de la operación policial 'GTO', procedieron el pasado 22 de mayo a la detención de un ciudadano español autor de una macroestafa en la ciudad de Huesca, quién habría vendido más de treinta trasteros y plazas de garaje a veintiséis afectados que actuaron creyendo en la licitud del vendedor y la licitud de la adquisición.

El vendedor por su parte, cuando practicó la venta no contaba con el derecho sobre la propiedad que estaba enajenando. Los hechos se remontan al año 2022 cuando el investigado se adjudicó un derecho preferente para la compra de un local en la localidad de Huesca por un periodo de un año, a cuya finalización debería ejercer la compra o perder ese derecho preferente.

El investigado durante ese periodo transformó el local que era un espacio diáfano, construyendo trasteros y habilitando plazas de garaje, ofertándolas a la venta inmediatamente se finalizaron las obras. Contra la creencia de los futuros compradores, en ningún momento ni obra ni modificaciones se llegaron a regularizar en urbanismo, ni individualizar cada uno de los elementos (trasteros y plazas de garaje) en el registro de la propiedad.

Una vez iniciada la promoción y venta de garajes y trasteros, fueron veintiséis las personas, en su mayoría vecinos de Huesca, que adquirieron al menos una propiedad de las ofertadas, convenciendo a todos ellos el autor de la estafa que adelantaran el dinero de la compra antes de formalizar la compra venta en el notario, aduciendo que de ese modo se agilizaban los trámites y se aseguraban la compra frente a otros posibles compradores interesados. Pasado el tiempo se cumplió el plazo más dos prórrogas en que el investigado debía ejercer la opción de compra del local.

Ante las reclamaciones de su legítimo propietario, el detenido no ejercitó el derecho de opción otorgado, ni abandonó de la propiedad inmueble, ni realizó la devolución de las llaves, motivo por el que se inician las reclamaciones judiciales por parte del legítimo propietario.

Por otra parte, los compradores de buena fe fueron citados en una notaría de la ciudad hasta en tres ocasiones para formalizar la compraventa de los inmuebles adquiridos, cita a la que acudieron pero no así el vendedor que inventó diversas excusas para no acudir a la cita, debido a que como ya se ha explicado no disponía de ningún derecho para enajenar los bienes.

Según las denuncias de los afectados el montante estafado asciende a la cantidad de más de 800.000 euros. Actualmente los propietarios que adquirieron de buena fe los locales, garajes y trasteros se encuentran como usurpadores de bienes inmuebles debido a que la empresa propietaria no reconoce derecho alguno sobre su propiedad.

El detenido pasó a disposición judicial siendo puesto en libertad con cargos. El investigado, es un varón español vecino de Huesca sin antecedentes penales, con amplia experiencia en el sector financiero e inmobiliario, constituyendo esta estafa tanto por el número de perjudicados, como por el montante económico de las más importantes detectada en Huesca en los últimos años.