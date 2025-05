Navarro pide que Mazón se reúna con las víctimas de la dana y después con Sánchez y lamenta la "batalla campal política"

El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha señalado que, «una vez el presidente de la Generalitat (Carlos Mazón) se haya reunido con las víctimas (de la dana), el siguiente paso tiene que ser una reunión del presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat».

Así lo ha señalado durante una entrevista en Les Notícies del Matí de À Punt, recogida por Europa Press, en la que ha lamentado la «batalla campal política» que se ha generado en la Comunitat Valenciana y ha pedido mayor colaboración entre administraciones. Las declaraciones de Navarro se producen después de que Mazón se haya puesto en contacto con tres asociaciones de víctimas para mantener un encuentro. El jueves pasado, el presidente del Gobierno se reunió con las asociaciones.

Preguntado por su valoración sobre que Mazón haya llamado a las asociaciones de víctimas siete meses después de las inundaciones, Navarro ha opinado: «Como dije cuando la visita de Pedro Sánchez, llega tarde. Esto es una cuestión moral y llega tarde pero llega. Si ya el presidente de la Generalitat ha pedido reunirse con las víctimas, exactamente lo mismo. Llega tarde pero hay una cuestión moral por encima de todo y creo que es importante que eso ocurra y que haya ocurrido».

Preguntado por cómo valora la reconstrucción en Valencia tras las inundaciones del pasado 29 de octubre, siete meses después de la dana, Navarro ha lamentado que la política «ha decepcionado», aunque ha reconocido el buen trabajo del Ministerio de Transportes y la Conselleria de Infraestructuras.

El presidente de la CEV ha criticado que «solo el 7-9 por ciento de lo que dijo el Gobierno central han sido ayudas directas, lo demás son créditos y el fondo de compensación, que es privado». Ha apuntado que «cerca de un 35%» de lo movilizado por la Generalitat han sido ayudas directas . A su juicio, han fallado la «sensibilidad y agilidad».

Salvador Navarro ha indicado que la CEV ha sido muy crítica con el Consorcio de Compensación de Seguros si bien ha reconocido que «en estos últimos meses hay una mayor implicación».

Protocolos de emergencia

El presidente de la CEV ha señalado que, con la dana, tiene que haber «un antes y un después en los protocolos de emergencia, en la responsabilidad jurídica de las empresas en tomar la decisión de si envían o no envían a sus trabajadores (a casa) en el momento adecuado y, sobre todo, en la relación entre las administraciones y los perjudicados», porque «la administración con todos los sistemas informáticos tiene que tener una capacidad de legislación muy por encima en estos casos extraordinarios».

Asimismo, Salvador Navarro ha defendido que haya «más niveles» de emergencia y que las empresas tienen que tener «un respaldo jurídico» en las decisiones que tomen o no sobre si cerrar en determinadas situaciones.

"malestar" de sectores económicos con la generalitat

Preguntado por si ha habido malestar empresarial porque coincidieran la reunión y fotografía de Mazón y los proveedores de la Generalitat --donde el Consell denunció la no aprobación del FLA extraoridario-- con la visita de Pedro Sánchez a València, Navarro ha afirmado que «estamos en una batalla campal en clave política» en la que «estiran unos y otros».

Navarro ha agregado que «es verdad, y esto lo han dicho algunos sectores y así nosotros lo reflejamos, que está bien esa reunión (de Mazón con los proveedores) pero en esa reunión también hay sectores que están con impagos con la Generalitat en fondos finalistas y esos fondos finalistas se han usado para la caja normal».

«Aquí no solo es una cuestión del Gobierno central, hay una responsabilidad del gobierno autonómico de destinar fondos finalistas a otras partidas que realmente no lo son. Ahí hay sectores que tienen un malestar», ha afirmado.

Montero "no está actuando de ministra"

Respecto al FLA extraordinario, Salvador Navarro ha explicado que está «en contacto permanente» con el presidente de la Generalitat respecto a este asunto y ha añadido que envió una carta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, al respecto, pero no ha tenido contestación, aunque «en las últimas semanas» ha tenido más contacto con otros miembros del Gobierno central.

El presidente de la CEV ha detallado que el viernes por la tarde coincidirá con Montero en un acto en Madrid y que ha pedido «aunque sea 10 minutos tener un entente con ella». A su juicio, María Jesús Montero «está muy centrada en Andalucía, no está actuando de ministra de Hacienda y por tanto no está actuando con una responsabilidad hacia esta comunidad» y otras como Murcia.

En relación a las entregas a cuenta, ha pedido «a los partidos que se dejen de batallas campales porque aquí hay perjudicados» para que no aumente la desafección política.

Asimismo, preguntado por la prestación del cese de actividad para autónomos afectados por la dana, Salvador Navarro ha lamentado que, a pesar de las peticiones al Gobierno central, desde las asociaciones empresariales «no se ha solucionado nada».

«Esta es otra cosa que tenemos que hablar con el Ministerio de Inclusión y con Hacienda porque, al final, quien paga es Hacienda. Que la ministra de Hacienda a fecha de hoy no haya venido a Valencia a visitar la zona dana demuestra muy poca sensibilidad con el pueblo valenciano», ha señalado, para apostillar: «Espero que no sea una cuestión de que esto es la Comunitat Valenciana y no es Andalucía».

Presupuestos de la generalitat

Respecto a los presupuestos de la Generalitat, ha destacado las ayudas a las pequeñas y medianas empresas y los autónomos, aunque ha apuntado que «tal vez son demasiados expansivos para la situación financiera que tenemos».

Navarro ha señalado que se debe poner el foco en la ejecución presupuestaria, ya que «en condiciones normales» suele quedarse al 60%, y con la aprobación de las cuentas a estas alturas del año «va a ser complicado ejecutar».

«Se trata de ser realistas, ya que a las personas, a las empresas, hay que decirles que van a tener de tiempo entre junio a noviembre como mucho, de ejecutar partidas que en condiciones normales deben de ejecutar de enero a noviembre», ha comentado.

Sobre la reducción pactada por PP y Vox en las cuentas autonómicas a las asignaciones de sindicato y patronal, Navarro ha lamentado que afectan a «algunas partidas que entendemos que son importantes para la sociedad», como los planes de igualdad.

"el diálogo social no peligra"

Navarro considera que «ha faltado cierta cintura política» y que «se hubiera rebajado una cierta crispación» si el Consell se hubiese reunido con los agentes sociales para explicarles estas reducciones. Además, ha reiterado que no le preocupa tanto la cuestión económica sino que «hay una pérdida de valor del diálogo social».

En cualquier caso, ha asegurado que «el diálogo social no peligra», pero ha pedido «mejor valoración» del mismo y más reuniones periódicos de la Generalitat con los agentes sociales. Preguntado por el estado de las relaciones entre la CEV y la Generalitat, ha destacado la «lealtad institucional».

Sobre las relaciones entre la CEV y Cámara Alicante, ha señalado que no le preocupan «absolutamente nada», que son dos entidades que tienen «un papel distinto» y que «los empresarios están a otros problemas».