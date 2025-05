Colau acusa al PSOE de "cinismo" con la vivienda y de vetar a la PAH de la misión del PE

La exalcaldesa de Barcelona Ada Colau ha acusado al PSOE de «cinismo» con la vivienda y de vetar, textualmente, a la Plataforma de Afectados por la Hipiteca (PAH) --de la que Colau fue activista-- de la agenda de la misión de eurodiputados que visitan Barcelona y Badalona (Bacelona) desde este lunes al miércoles para analizar la crisis de la vivienda.

Así se ha pronunciado en declaraciones este lunes a las puertas del Ayuntamiento de Barcelona, junto con el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, y la líder de BComú en el Ayuntamiento, Janet Sanz.

Colau ha acusado a los socialistas de «pactar con el PP y con la extrema derecha» la agenda de la misión del Parlamento Europeo, y ha criticado que el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, lleve a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a entregar las llaves de unos pisos que se impulsaron durante el mandato de Colau.

La exalcaldesa ha sostenido que en la agenda de la misión europea han cambiado una visita a El Prat de Llobregat (Barcelona), donde también gobiernan los Comuns, por una a Badalona, tras lo que se ha referido a su alcalde, Xavier García Albiol: «Es conocido por su racismo, por sus discursos de odio, pero no es conocido por sus políticas de vivienda».

«El partido socialista prefiere pactar con el PP para invisibilizar todas las políticas avanzadas que se hicieron en Barcelona en materia de vivienda durante 8 años, que han merecido muchos reconocimientos internacionales», ha afirmado Colau, que ha añadido textualmente que durante esos años los socialistas hizo presión para contentar a los lobbys inmobiliarios y para frenar las políticas de los Comuns.

Colau ha detallado que sus declaracioens no son en calidad de «candidata a nada», sino para alzar la voz y hablar con conocimiento de causa de lo ocurrido durante su mandato al frente del Ayuntamiento de Barcelona.

Jaume asens

Por su parte, Asens ha explicado que los Comuns no participarán en esta delegación de eurodiputados: «No es una visita técnica, no es una escucha honesta, realmente no es una visita con rigor para recoger buenas prácticas en política de vivienda. Básicamente pensamos que es una operación de marketing político».

Ha calificado la misión de 'fake' y considera que sirve «para ocultar la responsabilidad que han tenido en la crisis de la vivienda los dos grandes partidos del bipartidismo, el PP y el PSOE», a quienes ha acusado de intentar reescribir la historia de la crisis de la vivienda.

El eurodiputado ha explicado que, al inicio de la organización de la misión de eurodiputados, los Comuns tuvieron una participación activa en los debates para diseñarla, pero que después «PP y Vox amenazaron con no hacer esta misión, entonces el PSOE aceptó los vetos que habían puesto sobre la mesa, que consistían en que no se visitase ninguna alcaldía que no fuese del PSOE y del PP».

En la misma línea, Janet Sanz ha acusado a Collboni de complicidad y «blanqueamiento» a los populares, y de hacer ver que su partido ha hecho políticas en materia de vivienda, cuando desde los Comuns consideran que no.