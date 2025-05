UPV y CSIC participan en un estudio internacional sobre cómo integrar la justicia climática en la educación superior

Un equipo del Instituto Ingenio, centro mixto de la Universitat Politècnica de València (UPV) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha participado en un estudio internacional que analiza cómo las universidades de todo el mundo están empezando a incorporar la justicia climática en sus programas educativos.

El trabajo, publicado en la revista 'Discover Sustainability', ha destacado «el papel de la educación superior en la lucha contra la desigualdad provocada por el cambio climático». El investigador de Ingenio Guillermo Palau ha señalado que la justicia climática parte de «una idea fundamental: los efectos del cambio climático no son iguales para todos», según ha detallado la UPV en un comunicado.

«Las personas y comunidades más vulnerables, que menos han contribuido al problema, suelen ser las más afectadas. Incorporar esta perspectiva en la educación permite formar a profesionales y ciudadanos más comprometidos con un futuro más equitativo y sostenible», ha apuntado.

El estudio, coordinado por la Manchester Metropolitan University y la Florida State University, ha combinado el análisis de publicaciones científicas recientes con ejemplos prácticos de universidades que ya han comenzado a integrar la justicia climática en sus clases.

El trabajo del equipo de Ingenio consistió en el análisis de diferentes casos de éxito de todo el mundo, mediante el que han constatado un crecimiento en la producción científica sobre justicia climática en la educación, «especialmente» en países como Estados Unidos, Reino Unido, China, Australia y Alemania.

Además, se han identificado métodos de enseñanza basados en la interdisciplinariedad, el trabajo con comunidades locales y el aprendizaje por proyectos. El coautor del estudio e investigador de Ingenio Pablo Aránguiz-Mesías ha ejemplificado la experiencia de aprendizaje en acción que se lleva a cabo en el barrio de Orriols de València, donde el alumnado trabaja en propuestas relacionadas con la desestigmatización del barrio y la multiculturalidad del barrio. «Se combina ciencia, comunicación y participación ciudadana», ha destacado.

Este trabajo forma parte de la serie '100 papers to accelerate the implementation of the UN Sustainable Development Goals', impulsada por el Inter-University Sustainable Development Research Programme (IUSDRP), cuyo objetivo es impulsar la contribución de las universidades a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

En él han participado también investigadores e investigadoras de la Universidad de Murcia, la LUT University (Finlandia), la HAN University of Applied Sciences (Países Bajos) y la Federal University of Rio Grande Do Sul (UFRGS).