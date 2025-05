El PSOE exige a Chueca que "cumpla con su palabra" y construya el "tan demandado" potrero en Monzalbarba

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Alfonso Gómez ha exigido al Gobierno de Natalia Chueca que «cumpla con su palabra» y construya el «tan demandado» potrero en Monzalbarba. Gómez ha preguntado esta semana en la Comisión de Participación Ciudadana sobre la situación de este equipamiento deportivo que fue prometido por la concejala delegada de Barrios Rurales, Paloma Espinosa, ya en 2022.

«En el acta del Consejo de Alcaldes celebrado el 25 de enero de 2022, la propia Espinosa dijo, literalmente, que 'los jóvenes de Monzalbarba contarán a lo largo de este año con un potrero'. Pues bien, tres años después, ni está ni se le espera», ha recordado el edil socialista, que lo considera «una muestra más del desprecio del PP hacia los barrios rurales». «Exigimos que cumpla con su palabra y se construya el potrero tan demandado en Monzalbarba», ha apuntado.

El barrio rural de Monzalbarba cuenta con un pabellón municipal que gestiona el Servicio Municipal de Deportes, pero que, lamenta, «está totalmente colapsado». Pone como ejemplo a la Asociación Deportiva 'La Cigüeña' que, con 14 equipos masculinos y femeninos de distintas prácticas deportivas, tiene que solicitar el uso en otros pabellones de barrios rurales cuando le toca jugar en Monzalbarba «porque no hay capacidad suficiente en el pabellón municipal».

Fue en el año 2017, cuando el entonces alcalde, Joaquín Tiestos, reivindicó un nuevo pabellón deportivo municipal. Luego en 2022 pidió la construcción de un potrero para paliar y mejorar la situación deportiva.

«Cuando le interesa al PP, cambian suelos dotacionales para uso de vivienda, y si tuvieran interés, lo hubieran hecho ya. No lo hacen porque los vecinos de Monzalbarba no les importan, al igual que no les importa el resto de barrios rurales, que los desprecian y los discriminan», ha criticado.

Alfonso Gómez ha reprochado a la concejala Espinosa que piense que los vecinos «piden demasiado» con la construcción de un Pabellón municipal: «Parece que la culpa de que no tengan el pabellón es de los vecinos, que piden mucho porque es muy costoso, pero tampoco quieren ejecutar el potrero. Los vecinos no tienen la culpa. Al revés, es un castigo para los vecinos el tener un gobierno municipal, del PP, con el apoyo inestimable de Vox, ineficaz e incapaz. No se puede cuestionar el derecho de los vecinos a tener un pabellón digno», ha concluido.