Más Madrid llamará a comparecer en la Asamblea a los dos exaltos cargos investigados por la gestión de la pandemia

Más Madrid ha anunciado que llamará a comparecer en la Asamblea a los dos exaltos cargos de la Comunidad investigados por la gestión de la pandemia en las residencias en la primera ola de Covid, Carlos Mur y Francisco Javier Martínez Peromingo.

«Por parte de Más Madrid se llamará a comparecer a estos dos altos cargos de Ayuso a la Asamblea de Madrid para que den explicaciones políticas de las mismas explicaciones que van a tener que dar ante la justicia», ha avanzado la portavoz de la formación en la Cámara regional, Manuela Bergerot, desde la verbena de su partido, 'La Madrileña 2025'.

Además el principal grupo de la oposición ha asegurado que apoyarán «todas las vías judiciales hasta que haya responsabilidades políticas».

En la misma línea ha ido la coportavoz de Más Madrid y ministra de Sanidad del Gobierno, Mónica García, que ha celebrado la investigación judicial por ser «un avance y un logro para que los familiares de las 7.291 personas mayores que murieron puedan obtener verdad y justicia». «Son un logro absoluto de las asociaciones de familiares que no se rinden y que no se van a rendir a pesar de la crueldad de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso», ha declarado García.

La ministra ha lamentado que «estas dos imputaciones llegan cinco años tarde, pero son un gran paso de algo que ya sabe, que 7.291 mayores en la Comunidad de Madrid murieron de forma indigna, ahogadas, sin tratamiento y sin acompañamiento».

Responsabilidad política de ayuso y ruiz escudero

También ha manifestado que «aquí hay una responsabilidad política de Ayuso y del exconsejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero al dar luz verde». Además ha declarado que el Partido Popular «debe asumir al menos que ha estado defendiendo que los mayores murieran indignamente y que ha estado insultando a las familias de manera reiterada».

«Ayuso ahora está insultando a las familias, atacando a la oposición que lo han denunciado y bloqueando la comisión de investigación en la Asamblea de Madrid. Esa es la política del Partido Popular: mentiras, insultos y premiar a aquellos que han hecho negligente su gestión», ha concluido García.

MONICA GARCIA SOBRE QUIRÓN: y lo otro que hemos conocido también es que el señor Alberto Quirón resulta que es un defraudador confeso que se enteró por la prensa que era un defraudador confeso y que le dijo al señor Miguel Ángel Rodríguez haz lo que veas y claro todos sabemos lo que ve el señor Miguel Ángel Rodríguez, el señor Miguel Ángel Rodríguez sólo ve en ponzoñar la política, bulos, mentiras y fake news y en este sentido bueno pues sí efectivamente siguiendo la estela del que pueda hacer que haga pues están haciendo y están en ponzoñando algo que es muy sencillo y es que la señora Ayuso vive en un piso que todavía no puede justificar que está pagado con dinero defraudado y que todavía no sabemos cuál es la implicación y por qué esta señora tiene un piso de lujo del cual todavía no ha dado ni una sola explicación insultos todos ataques al gobierno de España todos eso no falta ni lunes ni martes ni miércoles ni jueves eso no faltan los combina con jalear el genocidio de Gaza con insultos a los la oposición política pero todavía no hemos visto ni una sola explicación de por qué la presidenta de la Comunidad de Madrid vive en un piso que está pagado con un fraude fiscal

BERGEROT SOBRE QUIRÓN: dos nuevas imputaciones vinculadas a los protocolos de la vergüenza y estos quedarán enterrados por un nuevo caso de corrupción que hemos destapado desde Más Madrid, el caso Patio. Y con las últimas declaraciones del señor Quirón, Alberto González Amador, el novio de la señora Ayuso, pues lo que vemos es un síntoma de esa frase aznariana del que puede hacer que haga. Y también, por qué no, ver un poco la obscenidad del señor Alberto González Amador, el novio de Ayuso, tratando al jefe de gabinete de la presidenta como un subordinado más.