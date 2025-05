El PSOE cree que Azcón "debe pasar de la insumisión a la gestión"en vivienda tras la "escasa" ejecución presupuestaria

El portavoz socialista en la Comisión de Fomento, Vivienda y Logística de las Cortes de Aragón, Daniel Alastuey, considera que el presidente Jorge Azcón «tiene que pasar de la insumisión a la gestión» en cuanto a la vivienda, tras las «escasas» cifras de ejecución presupuestaria.

Alastuey ha recordado que, el año pasado, el consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial, Octavio López, a pesar de disponer de 156 millones de euros para vivienda, solo ejecutó 56 (un 35%). Además, este año en el primer trimestre, cuando dispone de 120 millones, sólo ha ejecutado hasta ahora 3 millones de euros.

«Con ese ritmo, no sabemos si lo que pretende es arreglar el problema de la vivienda o sólo seguir haciendo oposición al Gobierno central, que parece que es lo único que le importa», ha lamentado.

El diputado socialista apunta que este es el «tercer capítulo lamentable» de insumisión por parte del Gobierno de Azcón en tan solo una semana, tras su negativa a dar los datos de menores migrantes o «su nulo interés de hablar de vivienda» en la Conferencia de Presidentes «proponiendo otros temas».

«Parece que Azcón no tiene el menor interés en hablar de vivienda, a pesar de ser uno de los temas que más preocupan a los españoles, según el CIS -ha lamentado--. Una vez más, el Gobierno de Azcón ejerce lo que mejor sabe hacer a pesar de ser un tema tan importante: hacer oposición al Gobierno central y, por tanto, la insumisión respecto a sus obligaciones y las necesidades de los aragoneses», ha criticado.

El capítulo más reciente de esa «grave insumisión» por parte del Gobierno de Azcón «sólo por razones ideológicas» ha sido a su jucio el anuncio por parte del Gobierno de España de una línea de ayudas de 35 millones de euros para aquellas comunidades autónomas que hayan declarado zonas tensionadas.

El diputado socialista ha considerado que «lo que no puede pretender el presidente Azcón es ser insumiso respecto a la Ley de Vivienda y luego querer participar en los beneficios que esa ley que da a quienes tienen un problema de vivienda y lo declaran. Si Azcón dice que no tiene ningún problema de vivienda, no puede pretender acceder a esos fondos».

Ha recordado que Ley de Vivienda es muy clara en su artículo 18. "Da instrumentos a los poderes locales y autonómicos para que declaren zonas tensionadas de vivienda cuando los precios de vivienda de alquiler suben mucho o la adquisición de vivienda sube por encima del IPC.

Asimismo, el propio artículo 18 dice que se establecerán medidas de colaboración entre el propio Gobierno de España y las administraciones implicadas y que de esas medidas puede haber una colaboración económica y presupuestaria por parte del Ejecutivo central", ha explicado.

Además, Alastuey ha recordado que, con ocasión de una PNL del grupo del PSOE en el Congreso, el presidente de Aragón ha criticado las medidas como que se suba la fiscalidad a aquellos que compran vivienda con ánimo especulativo o que se baje la fiscalidad que a aquellos que moderen los precios del alquiler, una intervención en el mercado que nosotros nos parece fundamental y que puede ayudar a mucha gente a tener vivienda asequible.

«Lo hace por motivos ideológicos porque dice que el mercado puede dar solución a ese problema, cuando ya hemos visto que no es así», ha señalado.