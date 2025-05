PNV pide un debate sereno y con altura de miras sobre migración para reconocer que no todo funciona bien y tomar medidas

El PNV ha pedido este sábado un debate «sereno y con altura de miras» sobre migración para reconocer que, «a veces, las cosas no están funcionando del todo bien», e implementar las medidas necesarias sin «tirarnos de los pelos» ni «demagogias».

Por su parte, el PSE-EE ha recordado que Euskadi sabe «mucho» de migrantes. «Somos hijos e hijas de la migración, y no podemos permitir ahora convertirnos en madres de la xenofobia», ha advertido. Además, EH Bildu y Sumar han censurado que el PNV hablara hace unos días de migración «selectiva» y se alimenten «discursos de la ultraderecha», mientras que el PP ha afirmado que los migrantes deben formarse y es "responsabilidad del Gobierno Vasco.

En la tertulia 'El Parlamento en las ondas' de Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el parlamentario jeltzale Jonatan Moreno ha señalado que este es un debate «que merece altura de miras y honestidad a la hora de plantearlo por todos».

Tal como ha recordado, «todo esto nace de unas declaraciones iniciales del Lehendakari en las que hablaba del reto demográfico y la necesidad de contar con personas migrantes de todos los perfiles, y también de perfiles cualificados».

«Los necesitamos en Osakidetza y en nuestras empresas. Necesitamos personas que vengan de fuera con titulaciones de ingeniero, porque nos hacen falta, necesitamos poder acoger a todas las personas que vienen aquí a aportar y a contribuir al país, a trabajar; no sólo aquellas personas que trabajan en trabajos menos cualificados y que, por supuesto, merecen una oportunidad», ha subrayado.

Dentro de ese debate «con altura de miras y sosiego» que ha reclamado, ha señalado que hay que reconocer que, «a veces, no están funcionando del todo bien las cosas», y que hay que implementar medidas, «sin tirarnos de los pelos y sin demagogia interesada».

«Si queremos defender el estado de bienestar y las políticas de acogida que tantos años nos ha costado construir y que sostenemos con los impuestos de todos, la mejor manera de legitimar todo eso, es hablar de los problemas que tenemos con honestidad, con sinceridad y con altura de miras», ha insistido.

Por su parte, Oihana Etxebarrieta, de EH Bildu, ha dicho que «no todo vale y menos en un tema como la migración, que necesita de debate pausado». En este sentido, ha criticado que el portavoz del PNV en el Parlamento, Joseba Díez Antxustegi, haya hablado de migración «selectiva».

«El mínimo lo marca el Pacto Vasco de Migración, y hablar de selección va mucho más allá y abre la puerta, en este momento en el que los discursos de odio campan a sus anchas, a que la extrema derecha aproveche todo este ruido para seguir haciendo su debate populista», ha censurado.

Ante ello, ha afirmado que no se puede «alimentar esto». «No podemos tirar la piedra y luego esconder la mano, tenemos que responsabilizarnos de nuestras palabras y se necesitan rectificaciones. Y creo que ayer el Lehendakari rectificó las palabras que hizo el portavoz del PNV», ha indicado.

En este punto, el parlamentario del PNV Jonatan Moreno ha considerado que estas son «interpretaciones interesadas», al igual que él puede interpretar las palabras del líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, cuando dijo: «qué nos pasaría si nos quitan los inmigrantes, quién nos va a cuidar de nuestros mayores y quién nos va a servir los cafés». «Si queremos interpretarlas de manera interesada y demagógica, podemos considerarlas supremacistas y creo que no era su intención», ha añadido.

Etxebarrieta ha proseguido su intervención llamando a no generar «ruido» con los migrantes y ha censurado «los bulos que hay» sobre ellos. A su juicio, las personas migrantes «aportan muchísimo más al PIB de este país de lo que reciben». «Dato mata relato», ha apostillado.

Política migratoria humanitaria

La socialista Maider Lainez ha destacado que la política migratoria «debe ser abordada desde una perspectiva humanitaria» porque los migrantes no son «números o datos», sino «personas con nombres y apellidos». «Tenemos que hablar de una política migratoria humanitaria e integral, basada en principios claros de solidaridad, igualdad, corresponsabilidad e inclusión», ha resaltado.

La representante del PSE-EE ha dicho que la migración «es un reto, pero es necesaria, es enriquecedora y una oportunidad». «Debemos tratar de sacar del debate aquellos argumentos y discursos de la ultraderecha, que intentan crear un monstruo donde solamente hay personas, seres humanos que buscan una oportunidad», ha manifestado.

En esta línea, ha subrayado, ante los mensajes de que los migrantes «quitan el trabajo» a los que aquí, que «la mayoría realizan profesiones invisibilizadas».

Lainez ha hecho suyas las declaraciones del vicelehendakari Mikel Torres, que dijo que «en Euskadi no sobra nadie». «Si algo sabemos en Euskadi es de migración. Somos hijos e hijas de la migración, y no podemos permitir ahora convertirnos en madres de la xenofobia», ha advertido. Tras reclamar que se dejen ciertos discursos «a un lado», ha aclarado que el 85% de la gente con nacionalidad extranjera está regularizada.

Pp

La portavoz parlamentaria del PP, Laura Garrido, ha dicho que «sí a la inmigración legal, ordenada y segura, y a las personas que vienen a trabajar». «Para que puedan trabajar, se puedan integrar, que son personas efectivamente con nombre y apellidos, habrá que formarlas y ahí la responsabilidad está en el Gobierno Vasco», ha defendido.

En su opinión, «esas personas que vienen aquí a buscarse la vida, a tener una oportunidad y ahí es donde falla clamorosamente el Gobierno Vasco con Lanbide». «No podemos perpetuar a las personas a cobrar una ayuda social, y Lanbide está fallando porque es incapaz de dar esos itinerarios personalizados, con esa formación que esas personas necesitan para que puedan integrarse, y la verdadera integración viene de manos de la inclusión, y para ello, es necesario tener un empleo», ha resaltado.

En relación al «teatrillo» al que, para la dirigente popular, se ha vivido por la migración entre los socios de Gobierno, PNV y PSE-EE, lo ha calificado de «espectáculo lamentable, un paripé disfrazado de reproches mutuos».

«Cuando el Lehendakari se hace la pregunta de 'qué tipo de inmigración necesitamos y cuál estamos recibiendo', se la tiene que contestar él mismo, que tiene la responsabilidad por ser Lehendakari», ha señalado.

También cree que pudo hacerlo el viernes en el pleno de control del Parlamento Vasco «y no lo hizo». «A mí me parece un poco hipócrita todo esto. El PNV y el PSE-EE presentan una iniciativa para mejorar la calidad democrática, cuando deberían haber predicado con el ejemplo desde el Gobierno, y no dar este tipo de espectáculos poco edificantes ni nada ejemplarizantes, cuando además no hay ninguna diferencia programática», ha manifestado.

Garrido se ha referido al rechazo ahora del diputado general de Álava, Ramiro González, al centro internacional de refugiados de Álava que impulsa el Ejecutivo de Pedro Sánchez, después de que el PP haya presentado iniciativas en el Parlamento, en Juntas Generales y en Vitoria-Gasteiz, y el PNV haya votado con el PSE-EE que se construya este centro de refugiados«. »¿Pero qué hipocresía es esta?", se ha preguntado.

Por último, el parlamentario de Sumar, Jon Hernández, ha mostrado su «absoluto rechazo a esa visión o ese enfoque de las políticas migratorias en base a qué necesitamos» y poniendo en cuestión a los migrantes «que vienen», en alusión al Lehendakari y al portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, Joseba Díez Antxustegi, para reprochar a este último que hablara de «políticas selectivas de migración, es decir, seleccionar qué migrantes son buenos y qué migrantes son malos en base a nuestras necesidades».