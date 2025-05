Aragón reabre la caza de la tórtola europea tras cuatro años de moratoria

Aragón permitirá de nuevo la caza regulada de la tórtola europea (Streptopelia turtur) durante la media veda de 2025 tras cuatro temporadas de moratoria. Esta decisión responde a los recientes informes del grupo de trabajo de recuperación de aves de la Comisión Europea, que han constatado una recuperación de la especie gracias a dos años consecutivos de crecimiento poblacional y a la mejora de los sistemas de control de capturas.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) ha publicado esta semana la resolución que establece los criterios del procedimiento de reparto de cupo.

En la reunión del grupo de trabajo celebrada el 4 de marzo de 2025, se acordó levantar la moratoria en el corredor migratorio occidental (Francia, Italia, España y Portugal), estableciendo una tasa máxima de extracción del 1,5% de la población total estimada. España recibirá un cupo de caza de 106.920 ejemplares, de los cuales 8.447 han sido asignados a Aragón.

La medida garantiza un aprovechamiento cinegético responsable y compatible con la conservación de la especie, en línea con los compromisos comunitarios y la gestión sostenible de las aves silvestres.

Para acceder al cupo de tórtola europea, el titular o cesionario de un coto de caza debe presentar una solicitud oficial a través del trámite número 10981 en la sede electrónica del Gobierno de Aragón, disponible en la dirección 'aragon.es/tramitador/-/tramite/solicitud-de-caza-de-tortola-europea-para-la-temporada-2025'.

Además, será necesario declarar que en el coto se implementarán al menos dos de las medidas de mejora de hábitat para la tórtola, catalogadas como M1 a M10, durante 2025, o comprometerse a aplicarlas a partir del 1 de julio de 2025.

Estas medidas están recogidas en el «Catálogo priorizado de medidas de gestión de hábitats para la mejora de la tórtola europea». Asimismo, se deberá presentar una declaración responsable de disponer de la documentación acreditativa de haber realizado dichas medidas o, en caso de que se vayan a aplicar en el futuro, de comprometerse firmemente a ello. El plazo para presentar la solicitud se extenderá desde el día siguiente a la publicación de la Resolución en el BOA hasta el 25 de junio de 2025, inclusive.

El reparto del cupo se realizará únicamente entre los cotos que apliquen o declaren que van a aplicar al menos dos de las medidas de mejora de hábitat mencionadas. La publicación de la resolución con el listado de cotos elegibles se realizará en la página web de caza de Aragón. Una vez asignado el cupo, el titular del coto deberá presentar el Plan Anual de Aprovechamientos de Caza Menor y Jabalí para poder recibir los precintos.

Aunque no es necesario incluir expresamente la tórtola en dicho plan, sin su presentación no se entregarán los precintos y no se podrá cazar la especie.

Cada tórtola cazada deberá ser precintada de forma inmediata, colocando el precinto de manera que no pueda quitarse sin romperse, y el cazador deberá portar el precinto durante la actividad cinegética. Los precintos utilizados se comunicarán del mismo modo que el resto de precintos de caza en Aragón.

La tórtola europea solo podrá cazarse los días 23 de agosto y 6 de septiembre de 2025. Según se ha solicitado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, para cumplir con los compromisos acordaos con la Comisión Europea, se llevará a cabo un plan especial de inspecciones en los cotos autorizados, y el incumplimiento de las medidas establecidas podrá suponer sanciones o la exclusión de futuros cupos.

Todo lo anterior queda supeditado a que la tórtola sea finalmente declarada especie cinegética para 2025 mediante la Orden del Consejero por la que se apruebe el Plan General de Caza 2025-2026.

Esta medida supone un hito en la gestión sostenible de la caza en Aragón, combinando el aprovechamiento cinegético con la conservación activa de la biodiversidad y el cumplimiento de los compromisos europeos de protección de especies silvestres.