Comienzan las XXI Jornadas sobre Producción Animal con apoyo a la Ganadería de Precisión y récord de participantes

El 3 y 4 de junio se celebran las XXI Jornadas de la Asociación Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA) sobre Producción Animal, en las que el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) es uno de los colaboradores, junto con el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos en España (CIHEAM Zaragoza) y la Universidad de Zaragoza.

Este año la sede será la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, a la que acudirán los más de 335 inscritos, de los cuales 88 se presentan al Premio Jóvenes Investigadores y 159 participarán en el evento de la Noche de los Investigadores.

Como novedad en esta edición se incluirá una sección sobre Ganadería de Precisión, que se unirá a las seis que se celebran habitualmente sobre Sistemas Ganaderos-Economía de Gestión, Nutrición y Alimentación, Reproducción, Genética, Sanidad y Bienestar Familiar y Calidad de los Productos. En esta edición se presentarán 318 trabajos, repartidos entre comunicaciones orales (268) y pósteres (50).

El acto inaugural tendrá lugar el martes 3 de junio a las 9 horas en el salón de actos de la Facultad con la ponencia: «Farm animal welfare at a time of crisis and uncertainty», a cargo de Peter Sand*e, profesor de la Universidad de Copenhague y uno de los mayores expertos internacionales en ética y bienestar animal.

A continuación, se celebrará la mesa redonda 'Bienestar Animal y Ganadería Intensiva', organizada por la Unión de Entidades Españolas de Ciencia Animal (UEECA) y AIDA, con la participación de representantes del ámbito académico, empresarial y de organizaciones defensoras del bienestar animal, como Isabel Blanco-Penedo (Universidad de Lleida (UdL) y Universidad Sueca de Ciencias Agrarias (SLU), moderadora de la mesa, María Moreno (Compassion in World Farming), Ismael Marzo (Asociación Avícola de Aragón), Natalia Domínguez (Grupo COSTA) Beatriz Messía (Interprofesional del Sector Cunícola) y Peter Sandoe (Universidad de Copenhague).

Esa misma noche se celebra la Noche de Jóvenes Investigadores, a partir de las 21.00 horas en Rock&Blues Café, en la que jóvenes investigadores compartirán su pasión por la ciencia a través de monólogos científicos, demostrando que es posible divulgar el conocimiento con una sonrisa.

Además, la noche incluirá un concurso de vídeos cortos de divulgación, en el que se proyectarán pequeñas piezas elaboradas por los propios participantes, con el objetivo de acercar conceptos científicos al público de forma creativa y accesible.

El comité científico de estas jornadas está formado por Luis Varona, secretario de las jornadas, y los coordinadores de sección: Calidad de los productos: Alberto Ortiz y David Tejerina; Ganadería de Precisión: Lorena Castillejos y Francisco Maroto; Genética: Romi Pena y María Saura; Nutrición-Alimentación: Claudia Baila y Alba Cerisuelo; Reproducción: Adriana Casao y Belén Lahoz; Salud y Bienestar Animal: Isabel Blanco-Penedo y Arantxa Villagrá; Sistemas Ganaderos-Economía y Gestión: Miguel Escribano y Paula Gaspar.

El comité organizador de estas jornadas está formado por los investigadores y técnicos Alfonso Abecia, Isabel Casasús Margalida Joy, Mª Ángeles Latorre, David López-Carbonel, Guillermo Ripoll, María Salillas Fernández, Albina Sanz y Andrés Schlageter.