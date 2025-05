Empresarios latinoamericanos afincados en Miami conocen las ventajas de invertir en Zaragoza

Generar interés por las perspectivas de crecimiento empresarial que ofrece Zaragoza gracias a su emplazamiento y las políticas públicas en apoyo del desarrollo económico y la atracción de inversiones han centrado el foro de inversiones que se ha celebrado en la ciudad estadounidense de Miami este viernes, ante empresarios latinoamericanos.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha encabezado las intervenciones en dicho encuentro empresarial que ha tenido lugar en la sede de CAMACOL, la Cámara de Comercio Latina de Estados Unidos (Latin Chamber of commerce of the U.S.). Dentro de la estrategia comercial de la ciudad, muy presente en la agenda de la delegación en Miami el 22 y 23 de mayo, Zaragoza ha protagonizado el Foro de Inversiones Zaragoza-Miami organizado por Banco Lafise (Nicaragua), con el apoyo de diferentes representantes empresariales de la ciudad.

Esta jornada se ha enfocado a la captación de inversiones y el generar alianzas comerciales que favorezcan el establecimiento de sedes de empresas para que, así, entren y se expandan al sur de Europa. Durante este evento, la alcaldesa ha destacado algunas de las virtudes de Zaragoza y de su entorno que atraen constantemente el interés de empresas nacionales e internacionales.

Los representantes económicos de CAMACOL, la organización de negocios hispana más grande en Florida, han escuchado los beneficios logísticos, fiscales, de estabilidad y paz social que hacen de Zaragoza un lugar «idóneo» para dar el salto a Europa, además del idioma común.

Para ello, profundizando en sus distintos sectores, han tomado también la palabra el gerente de la Terminal Marítima de Zaragoza, Ramón Adé, centrado en la logística, el CEO Internacional de Hiberus, Marcos Latorre, enfocado en el ámbito tecnológico, y Manuel Balet, de Enerland, como experto en el sector de las energías renovables.

Camacol

La Cámara de Comercio Latina de los Estados Unidos, que celebra este año su 60 aniversario, se funda por empresarios cubanos exiliados, y está enfocada a generar relaciones comerciales y, por sus orígenes fundacionales, ocuparse de las comunidades minoritarias hispanas y fomentar el autoempleo y su desarrollo económico.

Forman parte de esta institución más de 1.500 miembros, con empresas heterogéneas de banca, alimentación y sanidad, entre otros sectores. Su participación y protagonismo en el Foro de Inversiones Zaragoza-Miami refuerza esta colaboración municipal con CAMACOL, por ser una entidad que asiste a pymes en su proceso de internacionalización, mediante seminarios, misiones comerciales e incubación empresarial.

Durante su extensa trayectoria ha beneficiado al empresariado español facilitando oportunidades de negocio bidireccionales. A través de su programa Florida Trade, CAMACOL ha promovido la internacionalización de pequeñas y medianas empresas de origen español, mediante seminarios, misiones comerciales y servicios de incubación empresarial.

Este programa ha sido instrumental en conectar a empresas españolas con el mercado estadounidense, especialmente en sectores como la alimentación, bebidas y tecnología. Sus representantes han participado en misiones comerciales y eventos que buscan atraer inversiones españolas a Miami.

El Miami-Dade Beacon Council (organización oficial de desarrollo económico del condado de Miami-Dade) ha llevado a cabo misiones que han dado como resultado la llegada de más de 100 empresas españolas en el condado, con miles de empleos y generando inversiones significativas.