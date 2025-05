Guitarte (TE) pide la retirada inmediata del nuevo plan concesional de Transporte de Viajeros por Carretera

Representantes institucionales y de organizaciones de la España Vaciada, concretamente de Teruel, Cuenca, Guadalajara y Soria han llevado este viernes al Congreso de los Diputados su protesta por los planes del Gobierno de España de suprimir cientos de paradas de autobús en todo el país.

«Esta supresión afectará de forma directa y dramática a los territorios de la España despoblada», ha señalado el portavoz de Teruel Existe en las Cortes de Aragón, Tomás Guitarte, quien ha indicado que esta supresión de paradas de autobús «empieza por Teruel, Cuenca y Guadalajara, pero los planes incluyen a muchas otras regiones y, mira por dónde, todas de la España menos poblada».

«Por eso estamos aquí Cuenca Ahora, Soria ¡Ya!, La Otra Guadalajara y Teruel Existe, para contarles que los planes de este gobierno pasan por dejarnos sin el transporte por carretera que nos resulta imprescindible hoy para la vida cotidiana. Y lo hace en aras de una supuesta eficacia, pero no hay eficacia que valga. Se trata de los derechos de ciudadanos españoles que pagamos impuestos igual que los de las grandes capitales».

«Por eso hemos venido aquí, a Madrid, al Congreso de los Diputados, a ofrecer esta rueda de prensa para denunciar el nuevo Mapa Concesional de Transporte de Viajeros por Carretera que nos quieren imponer desde el Ministerio y que va a hacer que 1.417 municipios en toda España queden sin parada de autobús. Las 1.912 paradas actuales van a quedar reducidas a 495, es decir, se reduce en un 75% el número de paradas. Y todas ellas en lo que hemos denominado España vaciada».

«Si este proyecto se lleva adelante supondrá el desmantelamiento de las líneas de autobús que hasta ahora daban servicio a las zonas rurales de España. Supone convertir estas líneas en un sistema similar al AVE para las grandes ciudades, que son la prioridad de este Gobierno central, y que significan la muerte cerebral para las zonas más despobladas de España, que ya están en la UCI. Esto va en contra de todas las políticas de cohesión territorial que dice defender el Estado».

«Venimos a plantear nuestra oposición a que este plan se tramite, ni siquiera a que se modifique, y pedimos la retirada inmediata de este plan concesional de Transporte porque no refleja el país al que queremos aspirar, donde la vertebración, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades sea evidente. Exigimos que el ministro Óscar Puente salga a justificar el porqué de este plan», ha manifestado.

«El Gobierno dice que esto mejorará el servicio, pero para nosotros está claro que se va a impedir a los vecinos de estas localidades que puedan estar comunicados y sabemos que, sin un transporte de calidad, los pueblos se mueren».

Participación pública

Guitarte ha explicado que la implantación de este nuevo mapa se va a iniciar por el Corredor 12, con las rutas Madrid-Cuenca-Teruel-Valencia y Madrid-Guadalajara- Teruel-Valencia. El corredor 12 está ahora mismo en proceso de participación pública --se pueden presentar alegaciones hasta el 29 de mayo--. «Es como el experimento piloto. Si esto cuela, seguirán con el resto de España, con los 22 corredores».

El portavoz de Teruel Existe ha explicado que en el Corredor 12, por el que se va a comenzar, hay 14 paradas en la provincia de Teruel. Una vez se aplique el nuevo mapa concesional solo quedarán 3 paradas: Monreal, Teruel capital y Albentosa, o sea, se verá muy afectado todo el sur de Aragón.

Esto es solo en este corredor, pero hay otros corredores en la provincia, en los que el nuevo mapa prevé eliminar 54 paradas en Teruel, y en total en Aragón, serán 151 paradas las paradas suprimidas, que afectarán a una población de cientos de miles de personas, personas que tendrán problemas para ir a sus centros de salud de referencia, a gestiones, a compras.

Desde Cuenca Ahora, David Cardeñosa, y concejal en el Ayuntamiento de Tarancón, ha criticado en su intervención que «La Ley de Movilidad Sostenible es un despropósito para la España Vaciada en general y para Cuenca en particular».

Ha expuesto que «Cuenca es la quinta provincia en extensión de España, con un tamaño similar a dos veces el de País Vasco, con unos servicios totalmente centralizados en su capital: Pues bien, en una provincia de estas características, 40 municipios de todos los tamaños, pero especialmente los más pequeños y vulnerables, de todas las rutas que atraviesan mi provincia, quedarán sin conexiones por autobús con otros puntos de la provincia, lo que debe sumarse al cierre de la línea de ferrocarril convencional, a la supresión del transporte a demanda que pretendía suplantar a este».

Ha puesto un ejemplo: «Seis minutos, es lo que se pretende recortar el trayecto entre Cuenca y Madrid, dejando únicamente dos paradas en toda la línea, una de ellas ni siquiera en territorio conquense. Seis minutazos gracias a once paradas eliminadas. Vecinos de once pueblos, que en ocasiones dependen de este autobús para poder acceder a otros servicios sanitarios o educativos, a cambio de seis minutos».

En representación de la plataforma La Otra Guadalajara, Agustín Ruiz ha indicado que «con el nuevo mapa concesional, y solo en este Corredor 12, la provincia de Guadalajara pierde nada menos que 28 paradas, entre la última parada en la provincia de Teruel, y Guadalajara capital», lo que «significa que los vecinos de 28 localidades que ahora mismo pueden desplazarse entre estos municipios, cogiendo el autobús en su propio pueblo, se van a quedar sin comunicación, entre ellos y con la capital o con las localidades de Teruel».

Desaparecen 16 paradas --14 seguras y otras dos probablemente-- entre El Pedregal y Alcolea del Pinar, en nuestra Comarca de Molina. Otras 12 --11 seguras y una más en riesgo de que la quiten-- desde Alcolea a Guadalajara capital. En total, van a desaparecer 28 paradas con total seguridad. Otras 3 no se sabe todavía, pero es muy posible.

«Y solo se mantendrían 2 paradas: Molina de Aragón y Guadalajara capital, y eso solo con el corredor 12. Los habitantes de los pueblos sabemos lo que eso significa, la muerte de nuestros territorios y más en lugares que como sabemos cuentan en general con una población envejecida».

También ha intervenido el representante de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, quien no está directamente afectado por el corredor C12, ahora en proceso de participación pública, aunque en el nuevo mapa concesional de Transporte su provincia se verá muy afectada.

«Hemos podido analizar el proyecto de este mapa concesional y estamos muy preocupados. El número de paradas suprimidas va a ser altísimo, puesto que sólo quedarán siete paradas en la provincia de Soria: Soria capital, Almazán, Medinaceli, El Burgo de Osma, San Esteban de Gormaz, Ólvega y Ágreda. El resto de paradas se suprimen, nada menos que 33 de las actuales paradas».

«Y eso, ¿qué supone realmente en nuestros pueblos? Pues que, o tienes coche, o se reducen tus derechos. Tus derechos de acceso a sanidad, al ocio, a servicios alimentarios; supone que una niña de 16 años de Almarza, en Soria, no pueda ir con sus amigas al cine o a tomarse una pizza, si no la lleva su padre porque no hay transporte».

«Y yo me pregunto quién ha diseñado un sistema de paradas en el que las que no tienen más de 500 viajeros al año han de suprimirse. ¿Ese criterio vale para todo el territorio? ¿Para zonas periurbanas y para zonas rurales y distantes? De nuevo una propuesta que sale de algún despacho de una consultora de Madrid y que, por supuesto, se hace sin preguntar a nadie en el mundo rural al que afecta más profundamente», ha concluido Ceña.