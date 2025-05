Carolina Marín, doctora Honoris Causa por la Universidad de Huelva: Estar en el Europeo de 2026 "ya es una medalla"

La jugadora onubense de bádminton Carolina Marín ha sido investida este viernes como doctora Honoris Causa por la Universidad de Huelva (UHU), donde se ha mostrado «feliz y orgullosa» de ser la «primera mujer onubense» en recibir este reconocimiento en su tierra, «rodeada de mi familia y amigos», toda vez que cuestionada por si se muestra optimista ante su participación en el Europeo de Bádminton Absoluto en Huelva en 2026 ha señalado que esta en esta competición en su tierra «ya es una medalla».

Así lo ha manifestado la deportista en declaraciones a los medios antes del acto académico de investidura como doctora Honoris Causa de la UHU, en la que ha estado acompañada por la rectora, María Antonia Peña, la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, su padrino de la Honoris Causa y profesor de Ciencias del Deporte, Bartolomé J. Almagro, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, el presidente de la Diputación Provincial, David Toscano, y el presidente del Consejo Social de la UHU, José Luis García Palacios, entre otras autoridades.

La onubense se convierte así en la primera deportista en recibir esta distinción por parte de la institución universitaria, en reconocimiento a su «extraordinaria» trayectoria deportiva y su «contribución como referente de valores como la perseverancia, la igualdad y la superación personal».

Durante el acto académico de investidura, la deportista ha estado arropada por su padrino, la rectora de la Universidad de Huelva, y por la vicepresidenta del Gobierno de España, María Jesús Montero, que ha destacado sobre ella «su excelencia y su brillantez profesional», además «su capacidad de recuperación y de encajar las incidencias que te pueden ocurrir en la vida, fundamentalmente en su caso, por las lesiones tan graves que tuvieron y que le impidió, probablemente cumplir uno de sus grandes sueños».

Tras firmar en el Libro de Honor de la Onubense, la deportista ha subrayado que las medallas son «muy importantes y es la recompensa que cualquier deportista siempre intenta conseguir», pero que «lo más importante son esos valores que quedan y que perduran» y «sobre todo que le abren un camino a esos niños de hoy en día, que se hayan podido fijar en mí» y que ella «sea un gran ejemplo para todos ellos», algo que lleva «con mucho orgullo».

«Después de los Juegos Olímpicos de París estoy recibiendo muchísimo cariño, muchísimo apoyo. No conseguí esa medalla tan deseada por la que luchaba y he soñado mucho, pero desde luego que he conseguido muchas medallas mejores que esa y que me las guardo en el corazón», ha dicho antes de añadir que este será «un fin de semana muy emocionante e intenso» porque también se inaugurará un mural de ella en el palacio de deportes que lleva su nombre en la capital onubense. «Estoy muy orgullosa de seguir representando a mi tierra y de llevarla en el corazón allá donde voy y muy agradecida por todas las cosas que me están pasando», ha remarcado.

Cuestionada por el estado de su rodilla tras la lesión durante la semifinal de los Juegos Olímpicos de París, Marín ha afirmado que «afortunadamente va muy bien», pero que es «muy consciente de que la rodilla está muy delicada». «Son ya dos operaciones, sobre todo menisco externo es el que lo tengo muy tocado y es el que es más complicado, pero ahora mismo de aquí hacia adelante es disfrutar del camino, disfrutar de cada una de las cosas que me va pasando a lo largo de los días, a lo largo de mi vida, se me están presentando muchas cosas muy bonitas y que estoy sabiendo aprovechar y disfrutar al máximo».

Con respecto a si se muestra optimista de cara al Europeo de Bádminton Absoluto en Huelva, la deportista ha manifestado que «siempre» es «optimista» pero que ve «muy lejano ganar», toda vez que ha subrayado que es «una ilusión muy grande», pero también es «muy consciente» de su «realidad» y de lo afortunada que ha sido por haberse podido recuperar de las dos lesiones anteriores. «Esta tercera ha sido la más delicada y complicada, pero quien no arriesga no gana y lo estoy intentando», ha agregado.

«Para mí ya ganar la medalla es estar en el campeonato de Europa de mi tierra, ganar el campeonato para mí ahora mismo queda muy lejano, prefiero disfrutar del camino, ver lo que va aguantando mi rodilla y mi cuerpo y también las señales que me va mandando, por supuesto», ha remarcado.

Finalmente, la deportista ha señalado que no descarta dedicarse a la enseñanza del bádminton y que promete «ayudar a los demás a través de toda la enseñanza que la vida me ha estado enseñando a mi», toda vez que se ha afirmado que «soy lo que soy gracias al deporte» y que, «precisamente uno de los objetivos de mi vida es ayudar a los demás a través de esa enseñanza».

«REFERENTE ACADÉMICO»

Por su parte, la rectora de la Universidad de Huelva ha destacado que esta distinción de la Onubense a Carolina Marín se debe a que la consideran un «referente académico, en lo profesional», pero que también se ha tenido en cuenta «otros valores que representa» y que «todos compartimos y admiramos». «Es una campeona en un deporte, además, tan poco popular, con tan poco respaldo como es el bádminton, y que ha colocado a la provincia y al país en los mejores palmares del mundo», ha subrayado.

Al respecto, Peña ha destacado su «capacidad de superación personal, su disciplina y su esfuerzo», además de «esa simpatía con la que siempre aborda incluso los peores momentos», algo que supone «un ejemplo de valores que la universidad no solamente difunde sino que comparte» y que ello «justifica plenamente que Carolina Marín entre a formar parte hoy en nuestro claustro de doctores y doctoras con una distinción tan alta como la del Doctorado Honoris Causa».

«Para nosotros Carolina Marín es un ejemplo muy adecuado, además, porque nuestra universidad tiene una apuesta muy decidida por el deporte, tenemos una titulación de ciencias del deporte y por eso para nosotros es un referente», ha dicho María Antonia Peña antes de añadir que es un día «feliz para la Universidad de Huelva, pero también para nuestra provincia».