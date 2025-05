El PSPV llevará al TSJCV el "veto" de PP y Vox a que comparezcan las víctimas de la dana en la comisión de investigación

El PSPV ha avanzado que presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por el «veto» del PP y Vox a la iniciativa parlamentaria de los socialistas en la que solicitan que Les Corts declaren la necesidad de que las asociaciones de víctimas de la dana del 29 de octubre comparezcan en la comisión de investigación del parlamento valenciano, al considerar que se están «vulnerando derechos fundamentales» de la oposición.

Así lo ha anunciado este viernes el síndic del PSPV, José Muñoz, que ha contrapuesto la actitud del PP y Vox en Les Corts con la «sensibilidad» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en la reunión que mantuvo este jueves en València con asociaciones de víctimas de la dana les «garantizó» que la comisión de investigación de la dana en el Congreso «se abrirá» para «darles voz».

«Comparecerán, como no puede ser de otra manera, para explicar qué ocurrió, cómo lo vivieron y, sobre todo, cómo están ahora y qué planteamiento de futuro hacen», ha resaltado Muñoz, mientras ha lamentado que en la Comunitat Valenciana su 'president', Carlos Mazón, se haya «negado de manera rotunda» a que hagan lo propio en Les Corts, donde los socialistas pidieron declarar la necesidad de que comparecieran, pero la mesa de la comisión ha «vetado» esta propuesta, según ha denunciado.

Ante esta situación, el PSPV presentará un recurso ante el TSJCV porque consideran que «se está vetando» su iniciativa parlamentaria «y, por tanto, se están vulnerando derechos fundamentales de la oposición, además, con un tema tan sensible como es dar voz a las víctimas de la dana para que comparezcan ante su parlamento».

Mientras, y «de manera simultánea», como sabían que les «iban a vetar esta proposición», los socialistas también solicitaron ante la comisión de investigación de la dana que las víctimas pudieran comparecer en la misma, a lo que ni el PP ni Vox les han «contestado». «Luego les pasaré un WhatsApp del grupo de la comisión en la que nuestra representante en la mesa, Alicia Andújar, en tres ocasiones pide una reunión de la comisión para que se apruebe esta comparecencia de las víctimas», ha expuesto.

Por tanto, Muñoz ha argumentado que a los socialistas no les queda «otro remedio» que acudir ante la Mesa de Les Corts, donde elevarán un escrito de queja, para «obligar a que se reúna y se acepte la comparecencia de las víctimas» en la citada comisión. «En tres ocasiones lo hemos intentado y el PP no ha querido», ha denunciado el síndic del PSPV.

Mazón "no tiene ningún interés" en que comparezcan

Con todo ello, ha considerado que se «demuestra» que Carlos Mazón «no tiene ningún interés en que las víctimas de la dana puedan tener voz, puedan explicar lo que ocurrió y puedan explicarle al pueblo valenciano cómo están y, sobre todo, qué expectativas de futuro tienen». Frente a ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «da voz a las víctimas» mientras el jefe del Consell, «que ha avergonzado por su baja catadura moral, veta a las víctimas e impide que el parlamento valenciano les dé voz». «No puede estar ni un minuto más al frente de la Generalitat», ha insistido.

Dicho esto, Muñoz ha asegurado que le «empieza a enfadar» la «falsedad» del PP y el hecho de que «nos tomen por imbéciles a todos» cuando aseguran que las víctimas tienen las puertas abiertas para comparecer en la comisión. «Tengo pruebas de que el PSPV planteó en el plan de trabajo que las víctimas pudieran acudir y el PP, Carlos Mazón, votó en contra. Planteamos una iniciativa (...) y el PP nos lo ha vetado (...), no nos contestan ni a los mensajes», ha sostenido. «Ya está bien de mentir», ha replicado.

El ppcv es "insensible" y "no tiene corazón"

Además, el síndic del PSPV ha denunciado que «miembros de la dirección del PP» este mismo jueves en redes sociales «acusaban a las víctimas que se reunían con Pedro Sánchez de ser víctimas malas», «politizadas» y «que estaban al servicio del Partido Socialista y de Compromís». Mientras, ha advertido, el 'president' de la Generalitat y líder del PPCV, Carlos Mazón, «no hace nada».

No obstante, para Muñoz, «lo peor no es que no lo haga Carlos Mazón, es que no lo haga» el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. «Pero si Von der Leyen, González Pons, Metsola, hasta en el Parlamento Europeo y la Comisión Europea han escuchado a las víctimas, les han dado voz y han estado con ellas», ha apelado a los 'populares' valencianos.

En este punto, ha preguntado si el PPCV «es insensible» y «no tiene corazón», al tiempo que ha censurado: «Carlos Mazón está tan enloquecido que no es capaz de darse cuenta que no es asumible que no pueda reunirse con las víctimas y que las víctimas no puedan hablar en su parlamento».

Porque, para Muñoz, está «fenomenal» que los afectados por la dana «hablen en el Congreso y vayan a la Unión Europea», pero «su casa es esta», Les Corts Valencianes. «Aquí es donde tienen que poder hablar con total libertad, porque esta es su casa. Y lo que vemos es que el PP les cierra la puerta en las narices de su propia casa», algo «indigno y demuestra la catadura moral» de Mazón, ha zanjado.

"la puerta está abierta"

Por el contrario, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Nieves Martínez ha recalcado que en Les Corts «la puerta está abierta a todas las víctimas y a todas aquellas personas que han sido damnificadas económicamente por la dana», al tiempo que ha replicado a los socialistas que «la realidad» es que, cuando se constituyó la comisión de investigación, «no tuvieron a bien exponer su propuesta» de comparecientes.

Preguntada sobre qué tienen que hacer las asociaciones para poder comparecer en la comisión, ha especificado que han de «proponerlo a cualquiera de los grupos políticos». «Cuando se comparece en la comisión esa proposición siempre es de un grupo político y de un acuerdo de mesa», ha especificado. De hecho, ha asegurado que el PP está «abierto a que comparezcan, como no puede ser de otra manera». «Las asociaciones de damnificados tienen las puertas abiertas para poder venir», ha reiterado.

Dicho esto, ha aprovechado para denunciar las cifras «alarmantes» que «siguen sin respuesta» por parte del Gobierno: «El 90% de las familias no han recibido las ayudas pertinentes, son cifras que más de seis meses después no se pueden tolerar». También ha sostenido que «menos de un 10%» de los afectados «ha recibido la respuesta» del Ejecutivo central y que hay «5.000 autónomos que están pendientes de que las ayudas lleguen para poder continuar su actividad». Por ello, se ha mostrado «defraudada» por un Gobierno «que no nos ha dado en ningún momento la ayuda».

Además, la diputada 'popular' ha hecho hincapié en que el pasado noviembre la secretaria general del PSPV, Diana Morant, «dijo que iba a aprobar unos presupuestos, pero, rápidamente, como su jefe Sánchez, cambió de opinión». «Y en estos momentos, todavía en mayo, vamos a aprobar unos presupuestos más que necesarios para ayudar a los valencianos, unos presupuestos sin la ayuda del Gobierno central», ha agregado.