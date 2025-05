EH Bildu denuncia que las diferencias entre PNV y PSE "limitan las políticas públicas e hipotecan el futuro" de Euskadi

La parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha afirmado que esta semana PNV y PSE, con sus diferencias en materia migratoria, «han mostrado que, en temas muy sensibles, no son capaces de estar al nivel de los retos que tiene este país». «Esto no lo resuelve el paracetamol; las diferencias entre ustedes, esos desacuerdos, limitan las políticas públicas e hipotecan el futuro de nuestro país, y eso es algo que se ve muy claramente precisamente en las políticas de vivienda», ha asegurado.

En el pleno de control al Gobierno que está celebrando la Cámara vasca, la parlamentaria de EH Bildu Nerea Kortajarena ha preguntado al consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso (PSE), sobre las «medidas estructurales» del Gobierno Vasco ante la «emergencia habitacional».

En su intervención, Kortajarena ha hecho referencia a las diferencias de PNV y PSE sobre la migración para afirmar que «es algo más que un catarro lo que ha pasado esta semana», ya que «es el ejemplo de un Gobierno que se desgobierna».

«La verdad es que resulta a veces difícil entenderles, resulta difícil seguirles, pero lo que realmente resulta imposible es imaginar qué proyecto común puede tener un Gobierno que en cuestiones absolutamente estratégicas tiene unas desavenencias que son notorias y además son de carácter público», ha subrayado.

Para EH Bildu, esta semana PNV y PSE «han mostrado que, en temas muy sensibles, no son capaces de estar al nivel de los retos que tiene este país». «Esto no lo resuelve el paracetamol; las diferencias entre ustedes, esos desacuerdos, limitan las políticas públicas e hipotecan el futuro de nuestro país, y eso es algo que se ve muy claramente precisamente en las políticas de vivienda, aunque no surja un ruido de este tipo», ha criticado.

Kortajarena ha afirmado que «el mercado de la vivienda está totalmente descontrolado» por lo que considera que «se ha mostrado que han fracasado algunas políticas». Además, ha rechazado las políticas del Gobierno ante la emergencia habitacional, con una reforma que da más espacio al ámbito privado« y »favorece sin disimulo a los lobbies inmobiliarios".

En este sentido, ha pedido el desarrollo de «un plan ambicioso en el que el sector público pueda dar respuesta a la demanda de la vivienda que habrá en la próxima década, haciendo un uso estratégico de la deuda, promoviendo la participación activa de los ayuntamientos, construyendo lo que hay que construir, priorizando el alquiler público y cerrando las puertas a la dinámica injusta del mercado». «No avance con esa contrarreforma porque supondría un retroceso histórico», ha insistido.

Plan director de vivienda

El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha defendido la «salud del Gobierno» y ha anunciado que «el próximo martes, con el permiso de todos mis compañeros de Gobierno, aprobaremos y remitiremos a este Parlamento el Plan Director de Vivienda 2025-2027, donde están recogidas todas las políticas».

«Entiendo que es muy fácil y es muy difícil, de alguna manera, sustraerse a la tentación de leer los periódicos todos los días y hacernos aquí una descripción de lo mal que están las cosas. Ya lo sabemos. Pero ¿de qué estamos hablando?; ¿de las soluciones de futuro?; ¿del diagnóstico al presente?; ¿o de la salud del Gobierno?», ha cuestionado.

Itxaso ha recordado que su departamento está planteando un plan, y le quiere pedir al Parlamento que le ayude a llevarlo a cabo «en todo aquello que tiene que ver con reformas legales» porque «el Parlamento, más allá de un mero trámite de escuchar, de analizar y de opinar sobre el plan que les vamos a remitir, puede jugar un papel importante y queremos que lo haga tomando decisiones estructurales».

«Tenemos que hacer reformas legales para mejorar los trámites urbanísticos que se demoran más allá de lo deseable; los tiempos del suelo, de la vivienda, no son los tiempos de la gente y lo saben ustedes que gobiernan más de cien ayuntamientos. Ustedes dependen muchas de las políticas que vayamos a poder llevar a cabo», ha señalado.

Además, ha subrayado la necesidad de contar con «un gran fondo». «No se asusten, pero me da que vamos a coincidir en eso. Es interesante que se pueda llevar a cabo un fondo de colaboración público-privada donde haya una gran concertación del país en favor de esa gran infraestructura social que representa la vivienda protegida», ha añadido.

Itxaso ha defendido que «el problema tiene solución pero no será por la vía del inmovilismo» y ha insistido en que el próximo martes se va a aprobar ese plan y ha pedido a los representantes de EH Bildu que «por una vez no lleguen tarde a los compromisos y a las soluciones que tiene este país». «Históricamente han llegado tarde, y en este caso tienen la oportunidad de enmendar el error y llegar a tiempo a las soluciones», ha defendido.