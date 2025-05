La galería Fotonostrum recorre 40 años de carrera de David Bowie con fotos de Masayoshi Sukita

La Galería Fotonostrum de Barcelona acoge desde este jueves una exposición que reúne más de 70 fotografías de David Bowie tomadas por Masayoshi Sukita, que recorren 40 años de carrera del cantante desde su etapa como Ziggy Stardust hasta sus últimos años.

Es la primera vez que se expone un archivo completo de Sukita en España y se podrá visitar hasta el 15 de septiembre, según ha explicado la comisaria de Fotonostrum, Leonor Fernandes, en el acto de inauguración de la muestra.

El representante de Sukita en Europa y comisario del proyecto, Maurizio Guidoni, ha descrito al fotógrafo como un «genio de la fotografía» y se ha mostrado muy contento de poder contar su relación con Bowie después de tantos años.

Por su parte, el sobrino de Masayoshi Sukita y gestor de la colección, Aki Sukita, ha dicho que está «muy emocionado y honrado» de presentar una exposición por primera vez en España.

Primera sesión en londres

Sukita (sobrino) ha contado que su tío conoció a Bowie durante un viaje a Londres en 1972, cuando estaba tomando fotografías de Marc Bolan de la banda T-Rex.

Sukita vio un póster promocional del álbum 'The Man Who Sold The World' y le interesó tanto que averiguó quién era Bowie, fue a su concierto y se puso en contacto con el mánager del cantante para ver si podía conseguir una sesión fotográfica, de la que nacieron 40 años de relación laboral y personal.

Dicha colaboración resultó no solo en la portada del álbum 'Heroes' sino toda una serie de fotos «icónicas», incluyendo una instantáneas tomadas en los viajes de Bowie a Japón, varias de las cuales quedan recogidas en la muestra.

Guidoni cree que Sukita fue realmente capaz de «captar la esencia de David Bowie», y de la cultura pop de la época, gracias a una relación que hizo crecer a ambos a nivel cultural.

Nueva sede

La muestra es la primera que acoge la nueva sede de Fotonostrum en la calle de la Princesa de Barcelona, un local «un poco más pequeño pero con más personalidad», según el fundador de la galería, Julio Hirsch-Hardy.

Hardy ha explicado que el objetivo es empezar una nueva etapa con exposiciones más pequeñas pero con la misma línea, presentando fotos «que tienen ciertos clasicismos y al mismo tiempo siguen siendo contemporáneas».