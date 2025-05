La automoción muestra en Zaragoza que "hay negocio" y pide ayuda para seguir innovando y animar a los consumidores

Más de 365 asistentes, la presencia de cerca de 90 compradores y la participación de más de dos centenares de empresas en la octava edición de los 'Mobility and Industry Suppliers Meetings' (MISM) que se celebra este jueves en el Pabellón Puente de Zaragoza demuestran que, pese a la situación global «no idílica», «hay negocio» en un sector de la automoción que se apresta a completar el proceso de electrificación decidido por Europa, para el que demanda «apoyo» de las administraciones en «innovación e investigación y estímulo para los consumidores», según ha defendido el vicepresidente de Desarrollo de Negocio del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón --CAAR-, Diego Alierta.

El evento B2B --business to business-- ha convertido nuevamente el Puente Zaha Hadid, sede de Mobility City, en un hervidero de reuniones entre proveedores y responsables de compras de pymes y multinacionales de los sectores de la automoción y la movilidad. Cada breve encuentro es una oportunidad de negocio entre profesionales llegados de toda España y también del extranjero.

La iniciativa del Clúster de Automoción y Movilidad de Aragón (CAAR), nacida en 2017 con ocho mesas de debate en el restaurante Aura, se ha convertido en el evento B2B de referencia para la industria automotriz en el sur de Europa.

«El negocio existe y hay oportunidades, somos muy optimistas», ha señalado Alierta para quien, pese a la situación global, «se está demostrando que Europa está fuerte y que no se para de fabricar y vender componentes y coches» gracias a «seguir siendo muy competitivos», «ahí es donde está nuestro valor, en esa cadena de suministro tan potente que tenemos en España y en Europa», ha remarcado.

La industria de la automoción, según ha indicado el vicepresidente de Desarrollo de Negocio del CAAR, afronta toda una evolución en menos de una década y ya lanza el mensaje de que los coches van a ser electrificados, «y ahora lo que tendremos que hacer como sociedad es prepararnos también para poder adquirir esos vehículos y que, lógicamente, entre todos, construyamos ese futuro de la movilidad eléctrica que es por lo que ha apostado Europa».

En esa línea, el sector apuesta por «la innovación» y «la competitividad», puesto que, como ha señalado Alierta, «cuantos más coches se fabriquen y más competitivos seamos, el nivel de precios de los vehículos descenderá al ritmo que todos queremos».

Pero para ello, Alierta también ha reclamado el apoyo de las instituciones para perseverar en el objetivo de la innovación y del estímulo al consumidor: «Todo lo que gira en torno al coche ya no es solo motor y ruedas, sino que hay software, el posible vehículo autónomo, hay tecnología, un montón de cosas a desarrollar y por las que luchar y competir. Y para la sociedad, también reclamamos que se piense en que el consumidor tiene que consumir esos coches y toda ayuda que se pueda dirigir va a potenciar que se sigan comprando coches o que se compren muchos más coches», ha declarado.

Mesas redondas y el germen de un gran espacio expositivo

Por primera vez, el evento ha contado con dos mesas redondas. En la primera, se ha celebrado un debate sobre la diversificación y nuevos modelos de negocio en torno a la movilidad en el que han intervenido la jefa de planta de Nissan, Nuria Cristóbal; el también jefe de planta de CAF, Asier Unzueta; el Business Development de Horse, Rubén Castrillo; y el directo de Global Logistics Sesé, Jordi Romero.

La segunda mesa redonda ha versado sobre las 'Nuevas estrategias de compras en el sector automoción', con la participación de representantes de tres de los OEMs más destacados del país y el principal Tier1 español.

Así, el panel ha estado formado por Jorge Recasens, Global Purchasing & Supplier Quality Zaragoza Head de Stellantis; Andrés Quirós, Head of Purchasing New Projects & Strategy de Seat/Cupra; Pablo Méndez, Head of Procurement Iberia del Grupo Renault; y Juan Gironès, Commodity Manager Raw Material & Components de Gestamp.

A continuación, han tenido lugar más de 600 reuniones B2B entre empresas con el fin de explorar nuevas oportunidades de negocio y conquistar nuevos clientes.

Precisamente, la finalidad de esta iniciativa es poner en contacto a las grandes empresas multinacionales que producen y venden componentes completos a los fabricantes de automóviles y de otros sectores con las pymes de menor tamaño, que pueden ocuparse de algunas partes de estos componentes o del proceso productivo, así como de la prestación de otro tipo de servicios como los relativos a la implantación de la industria 4.0.

Los MISM cuentan con la estrecha colaboración de los otros siete clústeres de automoción de España --Galicia, Castilla y León, Valencia, Cantabria, La Rioja, Navarra y Cataluña--, algunos de cuyos responsables también han asistido a la jornada. El fruto de esta cooperación se ha reflejado en las excelentes cifras de asistencia, pasando de 50 a 80 compradores respecto al año pasado y superando los 200 proveedores.

En este sentido, se ha registrado una mayor presencia de empresas nacionales que en ediciones anteriores. El vicepresidente de Desarrollo de Negocio del CAAR, Diego Alierta, ha destacado como novedad, además de la mesa redonda enfocada a la movilidad, la creación de un espacio expositivo con siete estands que aspira a crecer en futuras ediciones para que las empresas que lo deseen puedan mostrar sus productos y servicios. «La clave del éxito de los MISM es que, en una sola jornada, una empresa se puede reunir con toda la cadena de suministro del sector del automóvil y la movilidad de España. Esto da a los proveedores unas posibilidades de negocio enormes y prueba de ello es que, año tras año, repiten», ha afirmado.

Entre esos participantes se encuentra la empresa aragonesa Seguas Aire Comprimido y Frío Industrial, cuya directora gerente, Rocío Tapias, ha destacado la oportunidad que para darse a conocer supone este evento y la «gran evolución» que ha experimentado desde su primera participación en la edición de 2020.

«Para las pymes aragonesas nos aporta valor, hay empresas internacionales y la parte de los estands también está muy bien. Al final nosotros aquí venimos siempre a intentar captar y contar porque nuestro sector no es tan visual como otros, y esto nos permite tener contacto con los compradores». Su objetivo, ha dicho Tapias, es explicarles lo que se puede hacer y cuando hablamos de las posibilidades que hay en reducción de huella de carbono pues la gente está interesada, así que nuestra expectativa es darlo a conocer y que puedan ver las posibilidades que hay en la parte de refrigeración y aire comprimido.

Por su parte, el representante de la empresa Elausa Electronics, radicada en Cataluña y dedicada a la iluminación interior y exterior de los vehículos, Jean-Philippe Casagrande, ha mostrado su satisfacción por participar en este evento organizado por el CAARR que el año pasado ya le abrió las puertas de Renault y ahora aspira a hacer lo mismo con Stellantis.

Su empresa, de 300 trabajadores, se ha sabido subir al carro de la electrificación y, según ha detallado, de los 48 millones de euros de facturación de este año espera pasar a los 82-85 millones en 2027-2028 gracias a la plataforma SmallBev, la de los cuatro vehículos que el grupo Volkswagen fabricará entre Martorell (Barcelona).

Además de celebrar una reunión de presentación de resultados, el equipo técnico del CAAR ha organizado una agenda comercial paralela para pymes y start-ups extranjeras con visitas a Fersa Bearings, Moontech, ATRIA y Chargevite, nombres destacados de la industria auxiliar aragonesa en materia de movilidad eléctrica.